البنتاغون: العمليات الأمريكية قتلت 153 مدنياً في 2025

قال مسؤول ​أمريكي نقلا عن تقييمات لوزارة الدفاع (البنتاغون) إن العمليات العسكرية ‌الأمريكية في عام ​2025 أسفرت عن مقتل 153 مدنياً وإصابة 243 آخرين. يأتي هذا مقابل تقييم للبنتاغون أفاد بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء العمليات العسكرية الأمريكية في عام 2024.

وذكر تقرير للبنتاجون قدم إلى الكونجرس الأمريكي ونشرته وسائل ⁠الإعلام الأمريكية، أن جميع القتلى والمصابين المدنيين المسجلين في عام 2025 سقطوا نتيجة ثلاث غارات أمريكية في اليمن.

وأفاد التقرير بأن تقدير القيادة المركزية الأمريكية يشير إلى ‌أن الغارات الثلاث التي نفذت في أبريل 2025 في اليمن أسفرت "على الأرجح" عن إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضاف أنه حتى فبراير 2026، كانت هناك 15 ‌واقعة أخرى في اليمن تعمل القيادة المركزية الأمريكية حالياً على ‌تقييمها استجابة لتقارير وردت عبر ‌منظمات غير حكومية.

ويقول الجيش الأمريكي إنه يهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين المدعومين ​من إيران في ‌اليمن.

ولم يتضمن ​تقرير البنتاغون أي قتلى أو ⁠مصابين من جراء الضربات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي.