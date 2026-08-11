"وول ستريت جورنال": قوات أميركية أطلقت النار على سفينة ترفع علم بنما

نقلت صحيفة وول ‌ستريت ​جورنال عن مسؤول أمريكي القول اليوم الثلاثاء إن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية أطلقت النار على ⁠دفة سفينة ترفع علم بنما بعد أن تجاهل طاقمها تحذيرات ‌من أفراد يعملون على فرض حصار ‌بحري على الموانئ الإيرانية.

وأشار ‌التقرير إلى عدم ‌ورود أنباء ‌حتى الآن عن إصابات جراء الواقعة، ​مضيفا أن ‌السفينة ​تحاول على ⁠ما يبدو نقل طاقمها إلى سفينة مدنية ​أخرى ⁠بعد الهجوم. وكانت ⁠مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ⁠ومصدر أمني بحري قد ذكرا في وقت سابق أن التقييمات المبدئية تشير إلى أن سفينة ‌الحاويات "فيلا نوفا" التي ترفع علم ​بنما يُعتقد أنها أصيبت بصاروخ في أثناء إبحارها في خليج عُمان.