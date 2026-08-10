ترامب يعين مستشاراً جديداً للبيت الأبيض

أعلن الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب، يوم الأحد، تعيين ويل شارف سكرتيراً لشؤون موظفي البيت الأبيض، ومستشاراً للبيت الأبيض ومساعداً للرئيس اعتباراً من أول ‌سبتمبر المقبل.

وسيتولى شارف منصب كبير ‌محامي البيت الأبيض بعد ‌أن أشرف في ‌منصبه الحالي على ‌العمل الإداري في المكتب ​البيضاوي.

كما ‌ترأس ​اللجنة الوطنية ⁠لتخطيط العاصمة، التي وافقت على ​مشروع الرئيس ⁠لبناء قاعة ⁠احتفالات في البيت الأبيض.

وقال ترامب ⁠إن ديفيد وارينجتون، مستشار البيت الأبيض الحالي، سيتجه إلى القطاع الخاص. وكان ‌وارينجتون قد عمل في السابق ​مستشاراً قانونياً شخصياً ومحامياً لحملة ترامب الانتخابية لعام 2024.

