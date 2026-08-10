مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين فوق نادي ترامب للجولف في نيوجيرسي

اعترضت مقاتلات أمريكية طائرتين دخلتا منطقة حظر الطيران المؤقتة حول نادي الجولف التابع للرئيس دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية والجيش.

وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي لشمال أمريكا (نوراد) أن مقاتلات من طراز "إف-16" اعترضت الطائرتين يوم الأحد ورافقتها بسلام إلى خارج المجال الجوي المحظور.

وذكرت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست أنه تم اعتراض الطائرتين بالقرب من نادي الجولف الخاص بترامب، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يذكر الجيش الأمريكي عدد المقاتلات المشاركة أو يقدم المزيد من التفاصيل حول الطائرات التي انتهكت الحظر.

ويفرض حظر الطيران المؤقت بشكل روتيني حول المواقع التي يتواجد فيها الرؤساء الأمريكيون لأسباب أمنية.

وتحدث الانتهاكات بين الحين والآخر وغالبا ما تتضمن طائرات أصغر حجما.

وحثت "نوراد" الطيارين على التحقق من قيود المجال الجوي ذات الصلة قبل كل رحلة طيران.