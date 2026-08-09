هانتر بايدن: السرطان انتشر في جسد والدي وهو يتألم بشدة

قال هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مقابلة ‌مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن سرطان البروستاتا الذي يعاني منه والده تجاوز العظام وانتشر إلى مناطق أخرى وإنه يسبب له آلاما شديدة.

وذكر هانتر بايدن في ⁠المقابلة المصورة التي أذيعت أمس الجمعة مع برنامج (نيوزنايت) التابع لبي.بي.سي "تفشى السرطان، وانتقل إلى عظامه وما وراءها... إنه مؤلم للغاية وموهن ‌جدا من جوانب عديدة".

ورفض متحدث باسم الرئيس الديمقراطي السابق البالغ من ‌العمر 83 عاما السبت التعليق على ‌المقابلة التي أجراها هانتر بايدن.

وكشف ‌بايدن في مايو ‌أيار 2025، أي بعد أقل من أربعة أشهر من مغادرته البيت الأبيض، ‌تشخيص إصابته "بنوع عدواني" من سرطان البروستاتا، ⁠قائلا في ذلك الوقت إن المرض انتشر إلى عظامه.

وقال متحدث باسم بايدن في ⁠أكتوبر تشرين ⁠الأول إنه يخضع للعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني.

وكان بايدن أكبر شخص سنا يفوز برئاسة ⁠الولايات المتحدة عند انتخابه في 2020.

وخضعت صحة بايدن الجسدية وصفاء ذهنه للتدقيق خلال فترة رئاسته من 2021 إلى 2025.

حضر بايدن حفل افتتاح مكتبة باراك ‌أوباما الرئاسية في يونيو الماضي في شيكاغو.

وشغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد أوباما من 2009 إلى 2017.

و من المقرر صدور مذكرات بايدن الرئاسية في 17 نوفمبر المقبل.