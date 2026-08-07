ترامب يوقع أوامر تنفيذية جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة في أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين، أمس الخميس، في محاولة أخرى لتقييد حق المواطنة بالولادة.

ويسعى أحد الأمرين إلى حرمان أطفال معينين لا يحمل أبواهم الجنسية الأمريكية من المواطنة التلقائية، من بينهم أطفال موظفي الحكومات الأجنبية والأشخاص المصنفين كـ"أعداء أجانب".

بينما يسعى الأمر الآخر إلى حظر ما يسمى بـ"سياحة الولادة"، وهو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة بغرض الولادة حتى يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية.

وتحدد الأوامر التنفيذية السياسات ولكنها ليست ملزمة قانوناً.

وفي بداية ولايته الثانية، وقع ترامب أمراً يهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة بشدة من خلال حرمان الأطفال المولودين لأبوين يوجدان في الولايات المتحدة بشكل مؤقت فقط أو دون أوراق إقامة صالحة من المواطنة التلقائية.

وفي يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا أمره، مؤكدة أنه منذ عام 1868، يحصل الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة تلقائياً على الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.





