إدارة ترامب تعتزم تخصيص 242 مليون دولار إضافية لمكافحة تفشي إيبولا في أفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم تقديم تمويل إضافي بقيمة 242 مليون دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.

وأضافت الوزارة أن التمويل الذي يخضع لمشاورات مع الكونجرس، سيدعم جهود الاستجابة الطارئة، وتعزيز الجاهزية الإقليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية المرتبطة بتفشي الفيروس.

ويأتي هذا الإعلان في وقت قلصت فيه الإدارة الأمريكية برامج المساعدات الدولية منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025، إذ خفضت المساعدات الخارجية، وأعادت مراجعة مجموعة من البرامج الدولية، كما سحبت الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن التمويل الجديد يستند إلى التعهدات الأمريكية التي أُعلنت خلال قمة مجموعة السبع في يونيو، وسيرفع إجمالي المساعدات الأمريكية المباشرة لمكافحة تفشي إيبولا إلى أكثر من 512 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أنها ستقدم 350 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا. ويعد هذا التمويل جزءاً من حزمة بقيمة 1.8 مليار دولار أُعلن عنها سابقاً لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومن المقرر أن تستفيد منها عدة دول.

ويعد إيبولا مرضاً فيروسياً شديد العدوى وغالبا ما يكون مميتا، وينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو بسوائل أجسامهم.