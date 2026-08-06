دي فانس: التعامل مع الإيرانيين صعب ونظامهم منقسم

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الأربعاء، إن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران "معقدة وشائكة، وستستغرق وقتاً"، مشيراً إلى أن "الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم للغاية، ولديهم نظام منقسم".

وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "مهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، سنصل إلى وضع كما ترون، أعتقد أن سعر النفط كان 79 دولاراً اليوم (الأربعاء)، ستنخفض فيه أسعار النفط وتبقى منخفضة، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقف أقوى".

وتابع: "لكننا لا نزال في خضم العملية، وأعتقد أن الناس يحاولون استباق الأحداث والحكم مسبقاً على كيفية سير الأمور"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).

وتأتي تصريحات فانس في وقت تنفي فيه إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.





