حرائق غابات في أكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء السكان

قال مسؤولون بولاية ​واشنطن إن حرائق الغابات التي اجتاحت ‌أكثر ​من ربع مليون فدان في الولاية أدت لى عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة سبوكان.

وأعلن الحاكم بوب فيرجسون حالة ⁠الطوارئ على مستوى الولاية وحظر إشعال النيران أمس السبت.

وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ‌أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن. وقالت رئيسة البلدية ليزا براون إنه ‌تم إخلاء بعض المنشآت الرئيسية في سبوكان، ‌بما في ذلك محطات معالجة ‌المياه ومحطة لتوليد الطاقة ‌من النفايات ومستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين ​القدامى.

وتم ⁠إخلاء حوالي 200 منزل في سبوكان، لكن المسؤولين توقعوا أن يتغير هذا الرقم. ​وقالت براون "هذه ⁠مناطق ⁠واسعة من المدينة، لذا أفترض أن العدد سيكون أكبر من ذلك".

وقالت شركة ⁠المرافق العامة التي تخدم شرق ولاية الولاية إن 60 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي. وشكلت حرائق الغابات هذا الصيف مشكلة في أجزاء ‌أخرى من منطقة شمال غرب المحيط الهادي.

وأدت ​ما يقرب من 34,000 صاعقة برق الشهر الماضي إلى سلسلة من الحرائق وأوامر إخلاء في الجزء الجنوبي من ​مقاطعة كولومبيا البريطانية.