ترامب يضرب إيران بحزمة عقوبات جديدة

أظهر ‌إشعار ​نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم ⁠الأربعاء جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت ثماني ‌ناقلات وعشرة كيانات. وجاء في الإشعار ‌أن ستة من الكيانات ‌المستهدفة بالعقوبات ‌اليوم الأربعاء تتخذ ‌من الصين مقرا.

وتأتي العقوبات ​بعد أن ‌توعد ​الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب في وقت سابق من ​اليوم، ⁠في ⁠مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، ⁠بتوجيه ضربة قوية لإيران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة ‌صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه ​قوات أمريكية في الشرق الأوسط.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سوف تقصف إيران بشدة بعد الهجوم الذي استهدف مؤخرا قاعدة في الأردن، فيما تتصاعد الحرب في الشرق الأوسط عقب توقف مؤقت في الأعمال العدائية.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية "سوف نقصفهم بشدة"، بحسب شبكة فوكس نيوز، مضيفا أن "سوف يُهزمون".