الحصبة في أمريكا عند أعلى مستوى منذ 1991





بلغت ​إصابات الحصبة في الولايات المتحدة ‌2318 ​إصابة مؤكدة هذا العام حتى اليوم الجمعة، متجاوزة بذلك إجمالي حالات العام الماضي.

وقالت مراكز السيطرة ⁠على الأمراض والوقاية منها إن الحالات بلغت أعلى مستوى منذ عام 1991.

وأفادت ‌المراكز أن 2302 إصابة من هذا العدد تم ‌الإبلاغ عنها في 45 ولاية، ‌بينما تم تحديد 16 ‌حالة بين ‌الزوار الأجانب حتى أمس الخميس. وكانت ​البلاد قد ‌سجلت ​2289 إصابة في ⁠عام 2025 كله. والحصبة أحد أشد الأمراض عدوى ​في ⁠العالم، ⁠وغالبا ما تنتشر خلال فترات زيادة حركة السفر مثل ⁠عطلة الربيع أو في المواقف التي يتواجد فيها أشخاص لم يحصلوا على التطعيم في أماكن مكتظة. ويمكن أن ‌تسبب أعراضا مثل الحمى والسعال والطفح ​الجلدي، كما يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.