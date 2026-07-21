الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الموجة العاشرة من الضربات على إيران

ذكر الجيش ​الأمريكي في وقت متأخر من مساء الاثنين ‌انتهاء ​أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية ذلك في منشور ⁠على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الجيش الأمريكي إن أحدث جولة من الضربات الأمريكية على إيران استمرت نحو خمس ساعات، في الليلة العاشرة ‌على التوالي من تلك الهجمات.

تقول واشنطن إنها تسعى إلى "إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية ‌العابرة لمضيق هرمز".