دخان حرائق غابات كندا يغطي سماء نيويورك قبل نهائي كأس العالم

غطى الدخان الناجم ​عن حرائق الغابات الكندية أجزاء كبيرة من شمال شرق الولايات المتحدة، ‌مما أدى ​إلى إصدار تحذيرات صحية، لكن من المتوقع أن تساعد جبهة هوائية باردة خلال عطلة نهاية الأسبوع ستساعد في تبديد الضباب الدخاني الخطير في الوقت المناسب قبل نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل في منطقة نيويورك.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 80 ألف شخص المباراة النهائية لكأس العالم بين ⁠حاملة اللقب الأرجنتين وبطلة أوروبا إسبانيا في ملعب نيويورك-نيوجيرزي غير المغطى، بينما من المتوقع أن يشاهد 50 ألفا آخرون المباراة من سنترال بارك في مانهاتن.

وبدأت مدينة نيويورك تشعر بآثار حرائق الغابات هذا الأسبوع، وأصدرت السلطات ‌المحلية تنبيها، حثت فيه السكان على تقليل الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق وأخذ فترات راحة إضافية إذا كانوا في الخارج.

واليوم الخميس، صنفت عدة منصات لقياس جودة ‌الهواء مسألة جودة الهواء في نيوجيرزي، حيث يقع ملعب المباراة، ‌على أنها "غير صحية للفئات الحساسة".

وقال أليكس داسيلفا، خبير الأرصاد الجوية في شركة ‌أكوويذر المتخصصة في خدمات التنبؤ ‌بالطقس لرويترز في مقابلة "المناطق التي يكون فيها الدخان أكثر كثافة يمكن أن تسبب بالفعل مشكلات في الجهاز التنفسي. ​لذا، قد يرغب ‌أولئك الذين قد يكونون ​أكثر حساسية قليلا أو يعانون من ⁠مشكلات في الجهاز التنفسي في البقاء في الداخل لأطول فترة ممكنة.

"ستكون الأمطار غزيرة يوم السبت، مما سيساعد على تبديد قدر كبير من الدخان.

"أعتقد أننا سنشهد صباح ​الأحد مرور ⁠جبهة باردة عبر ⁠المنطقة، ومن المفترض أن تطرد أي دخان متبقي نراه الآن".

وقالت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك اليوم الخميس إن الدخان يتسبب في ظروف هوائية غير صحية في ⁠جميع أنحاء الولاية.

وقالت هوكول "سيستمر الدخان الناجم عن حرائق الغابات الكندية في تغطية نيويورك اليوم. ومن المتوقع أن تتدهور جودة الهواء، مع ظروف غير صحية للغاية تؤثر على معظم أنحاء الولاية. ابقوا في منازلكم إن أمكنكم ذلك".

وأصبح دخان حرائق الغابات القادمة من شمال كندا ظاهرة صيفية شائعة في ‌مناطق واسعة من الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وقال داسيلفا إنه في حين ينبغي على المتفرجين ​محاولة الحد من أنشطتهم في الهواء الطلق قدر الإمكان في اليوم السابق للمباراة النهائية، فإن أي مخاطر ستكون أقل بحلول موعد انطلاق المباراة في الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وأضاف "سنشهد خروج بعض هذا الدخان ​من المنطقة مع اقتراب ‌عطلة نهاية الأسبوع"