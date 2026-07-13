ليندسي غراهام.. فحص أولي يكشف عن سبب محتمل للوفاة

كشف الفحص الأولي عن السبب المحتمل لوفاة ليندسي غراهام، حيث أفاد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة كولومبيا الأمريكية يوم الأحد أن الفحص الأولي حدد تسلخ الأبهر الناتج عن مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي كسبب محتمل لوفاة السيناتور ليندسي جراهام.

وقال المسؤولون إن النتائج لا تزال أولية وأن شهادة الوفاة ستظل معلقة ريثما يتم الانتهاء من الاختبارات السمية والمجهرية الإضافية وفق نيوز ويك.

وجاء في البيان الذي نشره مكتب غراهام: "كانت نتائج الفحص الأولي هي: تسلخ الأبهر بسبب مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي".

يُعدّ تسلخ الأبهر حالة طبية طارئة خطيرة تحدث عندما تتمزق الطبقة الداخلية للشريان الأورطي - وهو أكبر شريان في الجسم - مما يسمح بتدفق الدم بين طبقات جدار الوعاء.

قد تؤدي هذه الحالة إلى نزيف داخلي يُهدد الحياة، وغالباً ما ترتبط بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وجاء في البيان: "ستبقى شهادة الوفاة معلقة حتى يتم الانتهاء من جميع الاختبارات السمية والمجهرية، وعندها سيتم تحديث شهادة الوفاة لتعكس سبب الوفاة وتصنيف طريقة الوفاة بشكل مناسب".

يأتي نشر النتائج الأولية في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون تحقيقاتهم في وفاة غراهام الذي توفي عن عمر يناهز 71 عامًا مساء السبت.

وأفادت شبكة سي بي إس نيوز أن مكالمة طوارئ تم إجراؤها مساء السبت إلى منزل تابع للعضو الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية أشارت إلى حالة توقف القلب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنكيس الأعلام، قائلاً: "تكريماً لحياة وإنجازات السيناتور ليندسي غراهام الرائعة، وهو صديق عزيز عليّ، ورجل عظيم حقاً، حقق الكثير لبلدنا وولايته الحبيبة كارولاينا الجنوبية، فإنني آمر بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الساعة السادسة مساءً من يوم السبت. رحمك الله يا ليندسي!"

كان غراهام في كييف يوم الجمعة، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال ما وصفه الزعيم الأوكراني بأنه الزيارة العاشرة للسيناتور إلى البلاد منذ بدء الحرب مع روسيا.

مثّل غراهام ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ منذ عام 2003، حيث خدم لأكثر من 23 عاماً.

يُخلّف رحيله شغوراً في مجلس الشيوخ، ويُشعل صراعاً انتخابياً على خلافته. وكان غراهام قد ضمن بالفعل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر.