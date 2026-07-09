ترامب: سنسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ​الأربعاء إن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ (باتريوت) للدفاع الجوي، في خطوة تمثل دفعة ‌قوية لكييف الساعية ​للحصول على موافقة لإنتاج هذه الأسلحة الدفاعية.

وذكر ترامب خلال لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة "سنمنحكم ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت... وبهذه الطريقة، لن تتمكنوا من الشكوى من أننا لا نقدم لكم ما يكفي".

وأضاف ترامب "هذا سلاح دفاعي، وأنا أفضله على السلاح الهجومي". ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة لكن نبرة اللقاء كانت مختلفة تماما ⁠عن انتقاداته القاسية السابقة لزيلينسكي، ومنها وصف ترامب له "بناكر الجميل".

وقال ترامب اليوم إن العلاقة بينهما تطورت وأصبحت "جيدة جدا"، وإن موسكو وكييف ترغبان في إنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسيا في فبراير شباط 2022. وأضاف ترامب أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا.

ولم يتضح بعد ‌ما إذا كانت كييف ستتلقى صواريخ اعتراضية على الأمد القصير، أو ما إذا كان سيجري تصنيعها في أوكرانيا أو في دولة أخرى.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل ‌صواريخ باتريوت إضافية على الفور، أجاب ترامب قائلا إن "بعضها" يمكن إرساله فورا، وإنه ‌يعتقد أن أوكرانيا يمكنها البدء في إنتاج الصواريخ سريعا.

وقال الرئيس الجمهوري "نملك صواريخ باتريوت، لكن ‌ليس لدينا الكثير منها. نحن بحاجة إليها ‌لأنفسنا أيضا". وأضاف "أعتقد أن بإمكانهم إنتاجها بسرعة كبيرة. بمجرد أن نشرح لهم الأمر، سنحضر الشركة إلى هنا.

ستعملون مع الشركة. لديهم ​قدرة كبيرة على إنتاج الأسلحة، ‌أسلحة معقدة جدا".

وناشد زيلينسكي ​مرارا الحصول على الصواريخ الاعتراضية أمريكية الصنع، وهي السلاح ⁠الوحيد في ترسانة أوكرانيا القادر على إسقاط المقذوفات الباليستية التي يصعب إيقافها بسبب سرعتها العالية ومسارها شديد الانحناء.

وقال ترامب إنه يمكن ممارسة الضغط على الشركات لإنتاج صواريخ باتريوت. وأضاف "نملك نفوذا كبيرا على ​الشركات، تلك الشركات ⁠التي تصنع صواريخ باتريوت".

وتابع قائلا "لم ⁠نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمر سيسير على ما يرام. أنا متأكد من أنهم سيتحمسون للأمر". وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي للصواريخ الاعتراضية المستخدمة في نظام باتريوت.

وقال مسؤولون اليوم إن روسيا ⁠أطلقت صواريخ باليستية على كييف مرة أخرى خلال ليل الثلاثاء في هجوم ثالث على العاصمة الأوكرانية في أقل من أسبوع، مستغلة النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية الصنع لدى أوكرانيا.

وقال ترامب اليوم الأربعاء إن طرفي الحرب يرغبان في التوصل إلى تسوية، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي "صعبا المراس".

وأضاف ترامب "أسهمنا في تسوية كثير من الحروب، وكنت أعتقد أن هذه الحرب ستكون ‌الأسهل، لكن بوتين شخصية صعبة، وهذا الرجل شخصية صعبة أيضا"، في إشارة إلى زيلينسكي الذي كان جالسا إلى جواره.

وذكر ​زيلينسكي أنه يرغب في مناقشة "بعض التفاصيل المهمة جدا" مع ترامب.

وقال لترامب "أنا متأكد من أنك ستبذل كل ما في وسعك لوقف هذه الحرب".

وصعدت موسكو من حربها الجوية على أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية مع توقف تقدمها البري إلى حد كبير، وتسببت الهجمات الأوكرانية على الإمدادات اللوجستية العسكرية ​وقطاع النفط في نقص كبير في الوقود ‌داخل روسيا.







