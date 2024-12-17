أمريكا: تمديد الهدنة في شمال سوريا بين تركيا و "قسد"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم "الثلاثاء" إنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول مدينة منبج في شمال سوريا حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف ميلر أن واشنطن توسطت في اتفاق وقف إطلاق نار مبدئي الأسبوع الماضي لكن سريانه انتهى، مضيفا أن واشنطن ترغب في تمديد وقف إطلاق النار لأطول فترة ممكنة.

وقال ميلر "نواصل الانخراط مع قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بشأن مسار للمضي قدما"، مضيفا أنه ليس من مصلحة أي طرف تصاعد الصراع في سوريا.

وتابع "لا نريد أن نرى أي طرف يستغل الوضع غير المستقر الحالي لتعزيز مصالحه الخاصة الضيقة على حساب المصلحة الوطنية السورية الأوسع".







