ترامب : الولايات المتحدة ستبقى في"الناتو"

قال مصدر مطلع ‌على ​المحادثات لرويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ حلف شمال الأطلسي برغبته في إبقاء الولايات المتحدة عضوا، وذلك خلال ⁠اجتماع للقادة عقد في أنقرة اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ‌أن ترامب قال أيضا خلال الاجتماع المغلق إن الولايات المتحدة ‌مستعدة لمواصلة بيع الأسلحة لأعضاء الحلف ‌بغض النظر عن كيفية ‌استخدامها. ونقل المصدر عن ‌ترامب قوله لقادة الحلف "نريد أن نبقى ​معكم".

ولم يعلق ‌البيت ​الأبيض بعد على ⁠تصريحات ترامب خلال الاجتماع. وذكر المصدر أن ترامب لم يكرر ​انتقاداته ⁠لإسبانيا ⁠ولا إعلانه السابق بشأن إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع ⁠إيران خلال الاجتماع. وأضاف المصدر أن ترامب لم يثر أيضا قضية جرينلاند التي تسببت في خلافات داخل الحلف.

وكان ترامب قد ‌أمر في وقت سابق بوقف التجارة ​مع إسبانيا بسبب مسألة الإنفاق الدفاعي إلى جانب التوتر المرتبط بحرب إيران.