أمريكا تعلن انتهاء جولة الهجمات على إيران بعد قصف 80 هدفاً

قالت القيادة ​المركزية الأمريكية إنها أكملت جولة جديدة ‌من ​الهجمات على إيران وإنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها.

وإلى جانب شن موجة جديدة من الهجمات على إيران، ألغت واشنطن أيضا ترخيصا كان يسمح للجمهورية ⁠الإسلامية ببيع النفط بعد أن أصيبت ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية في بيان "استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع ‌جوي إيرانية، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 ‌زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في ‌مضيق هرمز وبالقرب منه، بهدف إضعاف ‌قدرة إيران على مواصلة ‌مهاجمة التجارة الدولية التي تمر عبر الممر التجاري الدولي".

وأضافت "تظل قوات القيادة ​المركزية الأمريكية ‌على أهبة ​الاستعداد لمحاسبة إيران في حال ⁠عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنوده".

وقالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إن القوات المسلحة ​الإيرانية ⁠ستوجّه "ردا ⁠ساحقا" متهمة واشنطن بما وصفته بأنه "عمل عدواني سافر"، ومحذّرة من أن طهران لن تسمح بتدخل ⁠أمريكي في إدارة مضيق هرمز.

ولا يزال وقف إطلاق النار في حرب إيران هشا. وبدأت الحرب عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير، وردّت طهران ‌بضربات على إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أمريكية.

وأسفرت الضربات الأمريكية ​الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وزعزعة ​الأسواق في أنحاء العالم.