هدية ناسا لأمريكا في عيدها الـ250.. 4 صور مذهلة للكون

كشفت وكالة ناسا عن أربع صور مذهلة للكون، جرى تلوينها بالأحمر والأبيض والأزرق، احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، لتجمع بين الجمال البصري وأحدث الاكتشافات الفلكية.

واعتمدت الصور على بيانات رصد من مرصد تشاندرا للأشعة السينية، إلى جانب مشاهد التقطها تلسكوب جيمس ويب وتلسكوب هابل، لتقدم لقطات تكشف انفجارات نجمية، ومناطق ولادة النجوم، ومجرات بعيدة، وآثار المادة المظلمة وفق scitechdaily.

المستعر الأعظم كاسيوبيا A

تُظهر الصورة الأولى بقايا المستعر الأعظم كاسيوبيا A، وهو نجم انفجر قبل مئات السنين.

وجمعت الصورة بين بيانات الأشعة السينية من مرصد تشاندرا وصور الأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب، لتكشف موجة الانفجار والعناصر التي خلفها مثل الحديد والكالسيوم والأكسجين، إضافة إلى الغبار الكوني المنتشر حول البقايا.

مصنع هائل للنجوم

أما الصورة الثانية فتُبرز السديم NGC 3603 داخل مجرة درب التبانة، والذي يُعد واحداً من أكبر مناطق تشكل النجوم في مجرتنا.

وتكشف بيانات تشاندرا عن نجوم شابة ضخمة تبعث رياحاً وإشعاعات قوية، بينما تُظهر صور هابل الغازات والغبار التي تتكوّن منها نجوم جديدة، في مشهد يجسد دورة حياة النجوم.

مجرة تعج بولادة النجوم

الصورة الثالثة تعرض المجرة الحلزونية مسييه 94 (NGC 4736)، التي تتميز بحلقة داخلية تشهد نشاطاً كبيراً في تكوّن النجوم.

وجمعت الصورة بين رصدات الأشعة السينية من تشاندرا وصور الضوء المرئي الملتقطة بواسطة تلسكوبات أرضية، لتكشف البنية المميزة للمجرة والحلقة التي يعتقد العلماء أنها تتغذى على تدفق الغاز نحو مركزها.

أدلة جديدة على المادة المظلمة

أما الصورة الرابعة فتُظهر عنقود المجرات البعيد ZwCl 0024+1652، الذي ساعد العلماء على دراسة المادة المظلمة، وهي المادة غير المرئية التي يُعتقد أنها تشكل جزءاً كبيراً من كتلة الكون.

وأظهرت بيانات تشاندرا سحابة ضخمة من الغاز شديد السخونة تملأ العنقود، فيما استخدمت صور هابل لرسم خريطة للمادة المظلمة من خلال تأثيرها في انحناء الضوء القادم من المجرات البعيدة.

احتفاء يجمع العلم والجمال

وقالت ناسا إن هذه المجموعة من الصور لا تقتصر على الاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، بل تُبرز أيضاً قدرة المراصد الفضائية الحديثة على كشف تفاصيل مذهلة عن الكون، وتمنح العلماء فهماً أعمق لكيفية تشكل النجوم والمجرات وأكبر البنى الكونية.