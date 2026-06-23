ترامب يصر على موافقة إيران على عمليات تفتيش نووية

أصر ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء على ‌أن ​إيران وافقت على السماح بعمليات تفتيش نووية لفترة طويلة في المستقبل، رغم تعليقات من طهران بأنها لم توافق على ذلك.

ترامب أيضا في منشور على منصة تواصل اجتماعي "وافقت ⁠إيران بشكل كامل ونهائي على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل إلى ما لا نهاية.

وأردف يقول هذا سيضمن 'الشفافية النووية'. وإذا لم ‌توافق (إيران) على ذلك، فلن تكون هناك مفاوضات أخرى.

ونفت إيران بدء أي مناقشات حول برنامجها ‌النووي أو موافقتها على دعوة مفتشي الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد.

وذكر ‌ترامب أيضا أن الولايات ‌المتحدة ستبقي سفنا في مضيق هرمز تحسبا للحاجة لإعادة فرض ​الحصار على ‌الموانئ الإيرانية، ​وهو أمر وصفه بأنه "مستبعد جدا ⁠في هذه المرحلة".

وأضاف أن 19 مليون برميل من النفط تدفقت عبر مضيق هرمز ​أمس الاثنين. وأعفت ⁠الولايات المتحدة ⁠إيران من عقوبات لمدة 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين، وذلك بعد أول محادثات في ⁠إطار الاتفاق المبدئي الموقع بين البلدين.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء إن الأموال التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية ستودع في حساب ضمان تحت إشراف الولايات المتحدة، وستستخدم لشراء إمدادات ‌طبية ومواد غذائية، من بينها الذرة والقمح وفول الصويا، حصريا ​من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب "هذه أشياء تحتاجها إيران بشدة. إنها أزمة إنسانية، وأشعر أنه من الضروري تقديم المساعدة، الآن، قبل فوات الأوان".