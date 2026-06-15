ترامب: السفن المحمّلة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، إن العديد من السفن المحمّلة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية، وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة، عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

ويأتي هذا التطور، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية استقرار الوضع في منطقة الخليج، بعد إعلان اتفاق مبدئي لخفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، وهو ما انعكس بالفعل على تراجع أسعار النفط، وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز، ما يجعل أي تحسن في حركة العبور أو تعطّلها، عاملاً مباشراً في تحديد اتجاهات أسعار الطاقة والأسواق العالمية.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعزز التوقعات بعودة تدريجية لحركة التجارة البحرية في المنطقة، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية.