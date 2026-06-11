ترامب: لن نضرب إيران الليلة

أعلن الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ألغى ضربات مزمعة على إيران الليلة، وذلك بعد ساعات من تهديده بشن ⁠المزيد من الهجمات وتعبيره عن رغبته في "السيطرة" على جزيرة خرج، مركز ‌تصدير النفط الإيراني.

وكتب ترامب في منشور ‌على منصة "تروث سوشال": "بناء على أن ‌المناقشات مع الجمهورية الإسلامية ‌الإيرانية أُحيلت ‌إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية ​وجرى الموافقة ‌عليها، ​فقد ألغيت، ⁠بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات وعمليات القصف ​المقررة ⁠ضد إيران هذا ⁠المساء".

وأضاف "المناقشات والنقاط النهائية" وافقت عليها الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر ودول أخرى.

وتابع "سيظل الحصار البحري ساريا وبكامل ‌القوة والأثر حتى الانتهاء من هذا ​الاتفاق، وسيُعلن عن موعد التوقيع ومكانه قريبا".





