أوستن يدعو لتشاور أمريكي-إسرائيلي بشأن سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية يوم أمس الأربعاء أن الوزير لويد أوستن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي بينهما بأنه من المهم للولايات المتحدة وإسرائيل أن تكونا على تشاور وثيق بشأن الأحداث الجارية في سوريا.

وقالت إن أوستن أبلغ كاتس أن واشنطن تراقب التطورات في سوريا وإنها تدعم انتقالا سياسيا سلميا يشمل الجميع. وذكر أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل مهمتها من أجل منع تنظيم داعش من إعادة تأسيس ملاذ آمن له في سوريا.

وبعد تقدم خاطف، أنهى فصائل مسلحة سورية بقيادة أحمد الشرع المعروف أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد. وفر الرئيس بشار الأسد من البلاد مطلع الأسبوع. ويراقب العالم ليرى ما إذا كان حكام سوريا الجدد قادرين على تحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي أعقاب انهيار نظام الأسد، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته نفذت مئات الضربات في سوريا ودمرت الجزء الأكبر من مخزونات الأسلحة الاستراتيجية السورية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "أكد الوزير أوستن على أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الأحداث في سوريا".

وأضافت أن أوستن ناقش أيضا مع كاتس المساعي الرامية لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحث إسرائيل على تحسين الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.