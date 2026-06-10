مونديال 2026 تحت طبول الحرب

مونديال 2026 بين سحر الكرة وعواصف السياسة، هذه هي العبارة الأمثل لمونديال هذه السنة الذي ينطلق غداً على وقع طبول الحروب بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى لغة المدافع والقصف، حيث قال ترامب إنه قريب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف منشآت طاقة إيرانية وجسوراً. وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم التي تستقبل فيها دولة منظمة للمسابقة الدولية منتخب دولة في حالة حرب معها، ويبدو أن البطولة لن تكون مجرد احتفال عالمي بكرة القدم، بل مسرح لتشابك السياسة والحرب والرياضة.

لم يكن أحد يتوقع أن البطولة ستصبح محاصرة بظل الصراع في الشرق الأوسط إثر حرب إيران، والكل كان يتوقع بأن ترامب سينهيها قبل انطلاق كأس العالم، لكن مع استمرار التهديدات وعدم الاستقرار يجد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نفسه أمام واقع جديد يتمثل في أن الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، دخلت في حرب مع دولة مشاركة في المونديال.

تحديات

لا شك أن إدارة ترامب من المفيد لها إنهاء الحرب كلياً قبل كأس العالم، لكنها واجهت تحديات معقدة في الملف الإيراني حالت دون التوصل إلى تسوية نهائية قبل انطلاق كأس العالم. وتبرز الأسباب الرئيسية في النقاط استمرار مناورات الإيرانيين، ما أبطأ مسار الحل الدبلوماسي. مع تمسك واشنطن بوضع خطوط حمراء صارمة تمنع إيران تماماً من حيازة سلاح نووي.

ويرى كثير من المحللين أن إدارة دونالد ترامب يدركون أن الدخول في حرب واسعة قد ينعكس سلباً على صورة الدول المستضيفة وعلى الاقتصاد والأمن العالمي. العالم بأسره ينتظر انطلاقة كأس العالم 2026 الحدث الأكبر في تاريخ كرة القدم، مع 48 منتخباً و104 مباريات في 16 مدينة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن هذا الحدث يواجه أعتى أزمة في تاريخه، أزمة حرب يقودها البلد المستضيف للبطولة، ما يعطي خليطاً بين السياسة والرياضة بنكهة التوترات السياسية والسياسات المتناقضة، ما وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في موقف بالغ الحساسية، بين اعتبارات الرياضة والسياسة والأمن.

مواقف سياسية

اليوم، تتجاوز الرياضة كونها مجرد منافسة، ففي العديد من المناسبات تُستخدم كمنصة للتعبير عن المواقف السياسية، من مظاهرات في الملاعب إلى رسائل يكتبها الرياضيون على ملابسهم، وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان العديد من الوقائع التاريخية التي تداخلت فيها السياسة مع كرة القدم، حيث لم تكن البطولات الكبرى بمنأى عن تأثير الحروب أو الصراعات الدولية. ومن أبرز الأمثلة التاريخية على تأثير الحروب في كرة القدم ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، حين توقفت بطولة كأس العالم بشكل كامل، بعد أن ألغيت نسختا 1942 و1946 بسبب الأوضاع العسكرية والاقتصادية الصعبة التي عاشتها أوروبا والعالم آنذاك.

ربما لا تستطيع كرة القدم إيقاف الحروب، لكنها قادرة على التعامل مع التحديات السياسية الحالية بروح من المسؤولية بعيداً عن التجاذبات السياسية والأزمات، عبر تعزيز روح التعاون والانفتاح بين الشعوب.