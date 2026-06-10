إدارة ترامب تحث قاضيا على رفض طلب منع إقامة نزال للفنون القتالية بالبيت الأبيض

طلبت إدارة ​الرئيس دونالد ترامب من أحد القضاة اليوم الأربعاء ‌رفض محاولة ​لوقف إقامة حدث بطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) للفنون القتالية المختلطة، في حديقة البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل، بحجة أن الحدث قانوني وأن المدعين انتظرا وقتا طويلا قبل رفع الدعوى.

وطلب اثنان من سكان منطقة واشنطن، ⁠من القاضي الاتحادي أميت ميهتا إصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف الحدث، المقرر أن يتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين في 14 يونيو المقبل.

وتشير ‌الدعوى إلى أن الحدث ينتهك القواعد التي تحظر إقامة الأحداث الرياضية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وأن ‌بناء الهيكل المعدني للحلبة يتطلب إذنا من الكونجرس.

وقالت ‌إدارة ترامب أيضا في مذكرة قدمتها إلى ‌المحكمة إن المدعين لم ‌يثبتا أن دعواهما ستنجح، لأنهما لم يوضحا كيف سيتضرران.

وجاء في المذكرة "كان ​من السهل عليهما ‌ببساطة تجاهل ​الأمر. لكنهما بدلا من ذلك ⁠يسعيان إلى استخدام سلطة محكمة اتحادية لفرض تفضيلاتهما الخاصة على بقية البلاد وإفساد حدث مصمم للاحتفال بالولايات المتحدة ​الأمريكية".

ولم ⁠يرد محامو ⁠المدعين على الفور على طلب التعليق.

ويخطط الحدث الذي سيقام في البيت الأبيض، والذي أطلق عليه اسم "يو.اف.سي فريدوم ⁠250"، ويتزامن مع عيد ميلاد ترامب الثمانين، لإقامة مباريات داخل هيكل ثماني الأضلاع يبلغ ارتفاعه 92 قدما (28 مترا)، مع إجراء عمليات وزن المقاتلين عند نصب لنكولن التذكاري القريب.

وتزعم الدعوى القضائية أن إدارة ‌المتنزهات الوطنية ووزارة الداخلية وافقتا بشكل غير قانوني على الحدث وتسعى إلى ​إلغاء هذا الترخيص.

وقالت "لا ينبغي إعارة معالم الأمة العامة للاستغلال الخاص".

وردت الإدارة بأن اللوائح لا تحظر إقامة مثل هذه الفعاليات، وأن الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لها ​تاريخ في استضافة ‌الفعاليات العامة.