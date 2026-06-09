محكمة أمريكية تلغي رسوما فرضها ترامب على تأشيرة مخصصة للعمل

ألغت محكمة أمريكية اليوم الثلاثاء رسوما أقرها الرئيس دونالد ترامب على طلبات تأشيرة H-1B تبلغ 100 ألف دولار.

وتتيح التأشيرة، وهي مخصصة للعمل، للشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة، مثل المبرمجين، إلى البلاد لعدة أعوام.

وكانت إدارة ترامب قد أقرت الرسوم بقيمة 100 ألف دولار في سبتمبر الماضي. وكانت التأشيرة تتكلف في السابق بضعة الآلاف من الدولارات.

وقضت المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس بأن إدارة ترامب تدخلت في مجال يخص في الواقع الكونجرس. ويشار إلى أن الحكم ليس ملزما قانونيا.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن إدارة ترامب تعتزم الطعن على الحكم.