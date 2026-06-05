نقلت "سي.إن.إن" عن محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، قوله اليوم الجمعة، إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار.
سي إن إن: اتفاق أمريكا وإيران متوقف على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار
نقلت "سي.إن.إن" عن محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، قوله اليوم الجمعة، إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار.