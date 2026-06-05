سي إن إن: اتفاق أمريكا وإيران متوقف على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار

نقلت ​"سي.إن.إن" عن محسن رضائي، مستشار ⁠المرشد الإيراني، ‌قوله اليوم ‌الجمعة، إن ‌أي ‌اتفاق محتمل بين ‌واشنطن ​وطهران ‌يتوقف على ​موافقة ⁠إدارة ​الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب ⁠على ⁠الإفراج عن أصول إيرانية ‌مجمدة بقيمة 24 ​مليار دولار.





