هل تنجح بكين وواشنطن في كبح جماح المواجهة العسكرية؟

ذكرت البحرية الصينية أن الصين والولايات المتحدة أجرتا مناقشات صريحة وبناءة خلال اجتماع عُقد في هاواي الأسبوع الماضي بشأن السلامة الجوية والبحرية، حيث اتفق الجانبان على أن تحسين التواصل يساهم في تقليل حالات سوء التقدير وتعزيز الاحترافية.

وأضافت البحرية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن الاجتماع الذي عُقد في 28 و29 مايو حضره ممثلون عن جيشي البلدين، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكر بيان منفصل صادر عن القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أنها استضافت ممثلين عن جيش التحرير الشعبي الصيني في هونولولو لإجراء محادثات ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية.

يأتي الاجتماع في أعقاب قمة رفيعة المستوى بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، وقد يخفف من المخاوف بشأن نقص التواصل بعد غياب كبار القادة العسكريين الصينيين عن «حوار شانغريلا»، وهو منتدى دفاعي إقليمي عُقد في سنغافورة مطلع الأسبوع. وفي قمة الشهر الماضي، اتفق شي وترمب على السعي إلى إقامة «علاقة بنّاءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي»، وهو ما يرى محللون أنه قد يضع حدوداً عملية لكيفية تفاعل القوتين.

قال وانغ دونغ، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بكين: «هذا الإطار الاستراتيجي المشترك يحوّل الديناميكية الثنائية من إدارة الأزمات التفاعلية إلى بناء استقرار أكثر تعمقاً وتطلعاً للمستقبل». وفي المقابل، حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، خلال «حوار شانغريلا»، من التعزيز العسكري الصيني غير المسبوق، وحثّ الدول الآسيوية على زيادة إنفاقها الدفاعي وقدراتها. وبالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل، ذكر بيان البحرية الصينية أيضاً أن الصين «تعارض بشدة أي عمل يقوض سيادتها وأمنها».