ترامب يتوعد إسبانيا.. فما القصة؟

خلال قمة الناتو التي عقدت أخيراً في لاهاي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهديداً أثار موجة من القلق داخل الاتحاد الأوروبي، حيث وجّه صراحة انتقاداً حاداً إلى إسبانيا لوضعها في ميزانية الدفاع.. فماذا حدث، ولماذا جاءت تهديداته قوية وغير مسبوقة بين حلفاء الناتو؟

وكان أبرز قرارات القمة تعهد أعضاء الناتو برفع ميزانيات الدفاع لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، تشمل 3.5% على القوة العسكرية و1.5% للاستعدادات والبنية التحتية. لكن إسبانيا أبدت ترددها في اتجاه تحقيق هذا الهدف، مؤكدة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من خلال تخصيص 2.1% فقط من الناتج المحلي، معتبرة أن الرَّفع إلى 5% سيكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات العامة .

وصف ترامب، في مؤتمر صحفي خلال القمة، موقف إسبانيا بأنه "أمرٌ فظيع" يصدر من "البلد الوحيد الذي لا يدفع"، مهدداً بأن الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوماً جمركية مضاعفة في الاتفاقيات التجارية المقبلة، قائلاً: "سوف نتفاوض مباشرة مع إسبانيا على صفقة تجارية، وسنجعلهم يدفعون مرتين".

ردّت الحكومة الإسبانية بحزم، حيث شدد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على أن بلاده تلتزم تماماً بالناتو، وأن 2.1% تكفي لتغطية المتطلبات، معتبراً أن تهديد ترامب غير قابل للتطبيق؛ ذلك أن الاتحاد الأوروبي هو من يتفاوض على التجارة، وليس إسبانيا وحدها .

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن الاتحاد الأوروبي سيُحافظ على تماسكه موضحاً: "لدى أوروبا أدواتها لمواجهة أي تهديد تجاري".

وعيد ترامب يهدد بتشتت الأوروبيين، ما يضع الاتحاد تحت اختبار التماسك في مواجهة نفوذ أمريكي محتمل، في وقت تحاول فيه بروكسل التفاوض بشكل جماعي مع واشنطن

تأثيرات وتداعيات

قد تؤدي الرسوم المضاعفة التي توعد بها ترامب إسبانيا إلى تصعيد تجاري، خصوصاً وأن صادرات إسبانيا إلى الولايات المتحدة تُقدّر بنحو 18 مليار يورو، وقد تواجه شركات وطنية في مجالات السيارات والكيميائيات والمستحضرات، تحديات إذا تم فرض رسوم عالية.

أبعاد القضية لا تتوقف عند حدود الانتقاد السياسي، بل حملت دلالات أعمق، فيما يتعلق بممارسة الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي حتى على الحلفاء؛ وبالتحديد الأوروبيين، فهل ستنجح بروكسل في الحفاظ على موقف موحّد؟ وهل ستضطر إسبانيا لإعادة النظر في أولويات ميزانيتها بين الدفاع والخدمات؟ وما كلفة التهديدات الأمريكية على العلاقة العابرة للأطلسي؟