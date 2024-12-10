ماذا تعرف عن أوستن تايس الصحفي الأميركي المختطف في سوريا؟

تسعى الولايات المتحدة الأميركية بكل السبل للعثور على صحافي مخطوف في سوريا قبل 12 عاماً، وإعادته إلى أسرته، خاصة بعد سقوط النظام السوري وفرار آلاف المعتقلين من السجون.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها تكثف جهودها لجمع المعلومات عن الصحافي الأميركي أوستن تايس المخطوف في سوريا عام 2012، مع إيفادها إلى المنطقة مبعوثا مسؤولا عن ملف تحرير الرهائن.

وقال مسؤولون أميركيون إن المبعوث الأميركي روجر كارستينز وصل إلى بيروت في مهمة جمع معلومات عن أوستن تايس.

من هو تايس؟

-أوستن تايس، ولد عام 1981، وينحدر من مدينة هيوستن في ولاية تكساس.

-تخرجه من كلية إدموند والش للعلاقات الخارجية بجامعة جورج تاون في عام 2002

- درس عامين في مركز القانون بجامعة جورج تاون.

-عمل تايس صحافي مستقل في ماكلاتشي نيوز وواشنطن بوست ووكالة فرانس برس وقام بتغطية الحرب في سوريا.

-تم خطفه في أغسطس 2012 من داريا بضواحي دمشق حيث كان الجيش ينفّذ عمليات.

-كان تايس قائداً في مشاة البحرية الأميركية.

-حصل على العديد من الجوائز عن تقاريره، بما في ذلك جائزة جورج بولك لتغطية الحروب عام 2012، وفقا لموقع إلكتروني أنشأته عائلته.

-آخر ظهور له كان بعد أكثر من شهر على أسره حيث ظهر تايس في مقطع فيديو مدته 43 ثانية، معصوب العينين، وكان عمره آنذاك 31 عاما.

-لا تزال هوية خاطفيه مجهولة ولم يرشح سوى القليل من المعلومات منذ خطفه.

-منذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي معلومات، لكنها، إلى جانب الحكومة الأميركية، تعتقد أنه ما زال على قيد الحياة.

تقول شقيقته، أبيغايل تايس أيدا بيرن، وفق قناة "الحرة"، إنها عكفت وعائلتها على تدقيق النظر في مقاطع الفيديو التي انتشرت لسجناء تم تحريرهم من مختلف سجون النظام السوري بعد سقوط نظام الأسد، بحثا عنه.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في فعالية نظمتها وزارته "سنواصل السعي للحصول على معلومات من جميع الأطراف المعنية من أجل العثور عليه وإعادته إلى عائلته وأحبائه".

وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة "للتعاون مع أي مجموعة من المحتمل أن تكون لديها معلومات عن مكان وجود أوستن تايس"، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

وأضاف ميلر "كما قال الوزير بلينكن مباشرة لعائلة أوستن، بما في ذلك في الأيام الأخيرة، لن نرتاح حتى يعود إلى منزله بأمان إلى أحبائه".

ودعا المتحدث أي شخص لديه معلومات عن أوستن تايس للاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي وقد يحصل على مكافأة.

وقالت والدة الصحافي الأميركي ديبرا تايس الجمعة إن ابنها "بصحة جيدة"، لكنها لا تعرف مكان وجوده.

وأضافت "تحرير أوستن سيتم عبر الدبلوماسية، بالكلمات وليس بالقنابل، بالكلمات وليس بالأسلحة".

في عام 2022، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة "على يقين" من أنّ الصحافي "محتجز لدى النظام السوري"، مؤكدا أنه طلب إطلاق سراحه.