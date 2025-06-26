ترامب: أنقذنا إسرائيل وسننقذ نتنياهو من مهزلة المحاكمة





دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إسرائيل إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

وقال ترامب، ، في منشور على منصته تروث سوشيال، إنه "مصدوم لسماع" أن إسرائيل "تواصل حملة المطاردة السخيفة ضد رئيس وزرائها العظيم في زمن الحرب".

وكان ترامب، الذي واجه أربع قضايا قانونية قبل انتخابات 2024، يستخدم مراراً تعبير "حملة مطاردة" للإشارة إلى مشاكله القضائية الخاصة.

وأشاد ترامب بنتنياهو، واصفا إياه بأنه "محارب"، وسخر من محاكمته، قائلا إنها "عرض رعب" قائم على دوافع سياسية.

وطالب ترامب بأن "يتم إلغاء المحاكمة فورا، أو إصدار عفو عن هذا البطل العظيم الذي قدّم الكثير لدولة إسرائيل".

وكتب أيضا: "الولايات المتحدة الأمريكية هي من أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستنقذ بيبي (بنيامين) نتنياهو. لا يمكن السماح باستمرار هذه المهزلة "العدالة"".