ولاية ترامب الثانية.. سياسة "الحسم السريع" في الداخل والخارج

يتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية نهجاً سياسياً يعتمد على القرارات السريعة والتحركات المباشرة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة وتسريع تنفيذ الأجندة الأميركية دون تعقيدات بيروقراطية مطولة.

وبحسب تقارير وتحليلات سياسية أميركية، فإن ترامب يتبنى أسلوباً مختلفاً عن الإدارات التقليدية، يقوم على التحرك الحاسم في القضايا الاقتصادية والأمنية، مع اعتماد كبير على التواصل المباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية والخطابات الجماهيرية.

وبحسب موقع أكسيوس شهدت المرحلة الحالية توسعاً واضحاً في استخدام الصلاحيات التنفيذية، حيث اعتمد ترامب على الأوامر الرئاسية والقرارات المباشرة لتنفيذ سياساته، خصوصاً في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد.

ووفق الإدارة الأمريكية فإن هذا النهج يهدف إلى تسريع الاستجابة للتحديات الداخلية، وتقليل التعقيدات السياسية داخل المؤسسات الفيدرالية، مع التركيز على فرض القانون وتعزيز الأمن الداخلي.

سياسة اقتصادية قائمة على الحسم

في المجال الاقتصادي ركز ترامب على استخدام الرسوم الجمركية والضغوط التجارية كأدوات لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأميركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الوظائف المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني.

كما واصل الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة وتحفيز الأسواق، إلى جانب طرح مبادرات اقتصادية تتعلق بالإسكان والدعم المالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النمو.

ويرى مؤيدو ترامب أن أسلوبه الاقتصادي القائم على التحرك السريع يمنح الإدارة مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل المنافسة الاقتصادية المتصاعدة.

تحركات حازمة

على صعيد السياسة الخارجية، تبنى ترامب مقاربة أكثر صراحة مع الحلفاء والخصوم، مع التركيز على إعادة صياغة العلاقات الدولية بما يخدم المصالح الأميركية أولاً.

وشملت هذه السياسة مراجعة أدوار التحالفات التقليدية مثل الناتو، وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على خصوم واشنطن، إلى جانب دعم التحركات العسكرية والدبلوماسية التي تراها الإدارة ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي.

كما عززت الإدارة حضورها في ملفات الشرق الأوسط والتوترات الإقليمية، بالتوازي مع تحركات عسكرية وسياسية اعتبرتها واشنطن جزءاً من استراتيجية الردع وحماية المصالح الأميركية.

حضور إعلامي وتأثير مباشر

ويُعرف ترامب بأسلوبه المباشر في مخاطبة الرأي العام، حيث يعتمد بشكل كبير على المنصات الرقمية لنقل مواقفه وإعلان قراراته، ما يمنحه قدرة على التأثير السريع في النقاشات السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويرى متابعون أن هذا النهج ساهم في إبقاء ترامب في صدارة المشهد السياسي الأميركي، وجعل قراراته وتحركاته محوراً دائماً للنقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية.