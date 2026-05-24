ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل إلى اتفاق مع إيران

​قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب اليوم الأحد إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في ⁠إبرام اتفاق مع إيران لأن "الوقت في صالحنا"، وذلك بعد ‌أقل من يوم على إعلانه أن ‌اتفاقا مع طهران ‌جرى "إنجاز قدر كبير ‌من ‌التفاوض" عليه.

وكتب ترامب في ​منشور على ‌منصته ​تروث سوشال "سيظل ⁠الحصار ساريا وبكامل قوته لحين ​التوصل ⁠إلى اتفاق ⁠والتصديق عليه وتوقيعه. يجب ⁠على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح".

وأضاف "لا مجال ‌لارتكاب أي أخطاء! علاقتنا ​مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية".

وتابع "أشكر دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، ودول جديدة قد تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وربما إيران نفسها مستقبلاً".