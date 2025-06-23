استطلاع: شعبية ترامب في أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع حصري مشترك أجرته رويترز وإبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلت إلى أدنى مستوى منذ توليه منصبه الحالي، بواقع 41% من الموافقين على أدائه، وسط تراجع واضح في الدعم العام.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 1139 بالغاً أمريكياً، أن 79% منهم يخشون أن ترد إيران على الغارات الأمريكية، بتوجيه ضربات تستهدف المدنيين في الولايات المتحدة، كما أن 84% عبروا عن قلقهم الشديد من اتساع نطاق هذا الصراع المتصاعد بين البلدين.

وتضمّنت النتائج أيضاً أن معظم الأمريكيين يخشون تصعيداً كبيراً بعد الضربات التي شنتها واشنطن على المنشآت النووية الإيرانية.

ووفقاً لمسح رويترز–إبسوس الذي أُجري لمدة ثلاثة أيام قبل إعلان إيران شن هجوم على قاعدة أمريكية في قطر، فإن النسبة الداعمة لمواصلة الضربات تقلّ عن الثلث، بينما 49% عبروا عن معارضتهم الشديدة لفكرة استمرار القصف، ما يعكس قلقاً واسعاً من انزلاق النزاع إلى مواجهة مفتوحة.

هذه الأرقام تعكس ضغطاً داخلياً متزايداً على إدارة ترامب، في وقت تبدو فيه الجمهور الأمريكي بعيدة عن تأييد موقف عدواني واضح، ما يضع خيارات البيت الأبيض في مواجهة اختبار التوازن بين ضرباتٍ عسكرية وتحاشي اندلاع حرب شاملة.