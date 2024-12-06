ترامب يختار السناتور السابق ديفيد بيرديو سفيرا لدى الصين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه اختار السناتور السابق ديفيد بيرديو ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين، مستعينا بسياسي سابق يتمتع بخبرة في مجال الأعمال للمساعدة في توجيه العلاقات التي يشوبها انعدام الثقة بشدة والتوترات التجارية.

وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها تروث سوشال "الخميس" "سيكون له دور فعال في تنفيذ استراتيجيتي للحفاظ على السلام في المنطقة، وعلاقة عمل مثمرة مع قادة الصين".

وقال ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية ما لم تبذل بكين المزيد من الجهود لوقف الاتجار بمخدر الفنتانيل المسبب للإدمان الشديد.

كما هدد بفرض رسوم جمركية تزيد عن 60 بالمئة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.

وبيرديو جمهوري من جورجيا كان عضواً بمجلس الشيوخ من 2015 إلى 2021، وعاش في السابق في هونج كونج خلال مسيرته المهنية التي استمرت 40 عاما في مناصب تنفيذية بشركات.







