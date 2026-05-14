ترامب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ

كشف الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس ‌نيوز، ​نشرت مقتطفات منها اليوم الخميس، عن موافقة الصين على طلب 200 طائرة من شركة بوينغ، وذلك في أول عملية شراء لطائرات تجارية أمريكية الصنع ⁠منذ نحو عشرة أعوام.

ولم يتوافر بعد الكثير من التفاصيل عن الصفقة، لكن أسهم بوينغ انخفضت بأكثر من ‌أربعة بالمئة بعد بث التصريحات، إذ كان هذا العدد أقل بكثير مما أشارت ‌إليه تقارير إعلامية ذكرت أن ‌الشركة المصنعة للطائرات على وشك إبرام ‌صفقة لبيع 500 ‌طائرة أو أكثر للصين.

ولم يرد البيت الأبيض بعد ​على طلب ‌للتعليق بشأن ​ما إذا كان ترامب يشير ⁠إلى كامل طلبية بوينغ أم إلى الطائرات ذات البدن الضيق أو العريض ​فقط.

⁠كما ⁠لم تُصدر بوينغ أي تعليق بعد.

كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد ⁠صرح في وقت سابق بأنه يتوقع إعلاناً عن طلبية كبيرة من بوينغ خلال زيارة ترامب إلى بكين، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الصيني شي ‌جين بينغ.

ونقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله: "من الأمور ​التي وافق عليها اليوم (الرئيس الصيني)، سيطلب 200 طائرة.. أرادت بوينغ 150 طائرة، وحصلت على 200".







