البنتاغون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن

‌قال ​مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت 29 مليار دولار ⁠حتى الآن، بزيادة قدرها أربعة مليارات عن تقدير أواخر الشهر الماضي.

وقال جولز ‌هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي بالبنتاجون، أمام مجموعة ‌منالتكلفة شملت تحديث إصلاح إضافة ‌إلى التكاليف التشغيلية.

وأضاف "يراجع هذا التقدير ‌باستمرار فريق ‌هيئة الأركان المشتركة وفريق المراقبة المالية ​والتدقيق الداخلي".

وكان ‌يتحدث ​إلى جانب وزير ⁠الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ​دان ⁠كين.

ولا ⁠يزال من غير الواضح كيف توصل البنتاغون ⁠إلى التقدير البالغ 29 مليار دولار وقال مصدر لرويترز في مارس إن إدارة ترامب قدرت ‌تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب ​بما لا يقل عن 11.3 مليار دولار.