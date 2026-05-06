رحل تيد تيرنر.. من جعل "CIA" تلميذاً في مدرسة "CNN"

نعت شبكة "سي إن إن" مؤسسها ورائد الثقافة الإخبارية الحديثة، تيد تيرنر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عاماً. تيرنر، الذي وصفه "مارك تومسون" الرئيس التنفيذي للشبكة بأنه "العملاق الذي نقف جميعاً على أكتافه"، كان القائد الشجاع الذي لم يخشَ يوماً اتباع حدسه الشخصي ليؤسس أول قناة إخبارية مخصصة للخدمة على مدار الساعة في العالم عام 1980.

من اللوحات الإعلانية إلى إمبراطورية "سي إن إن"

بدأ تيرنر مسيرته المهنية بتولي شركة اللوحات الإعلانية الناجحة التابعة لعائلته بعد وفاة والده، ثم انطلق لشراء محطة إذاعية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا. في غضون عقد واحد فقط، تحولت تلك المحطة إلى حجر الأساس لـ "نظام تيرنر للبث"، ليصبح واحداً من أكبر أباطرة الإعلام في الولايات المتحدة. شملت إمبراطوريته التلفزيونية قنوات "تي بي إس" و"تي إن تي"، وقناة "تيرنر للأفلام الكلاسيكية"، بالإضافة إلى قناة "كرتون نيتورك".

تغطيات صنعت الفارق العالمي

رغم الصعوبات الأولية التي واجهتها "سي إن إن"، إلا أنها أثبتت جدارتها من خلال السرعة الفائقة في نقل أحداث مفصلية على مدار 24 ساعة رسخت مفهوم الخبر العاجل المستمر، مثل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1981، وكارثة مكوك الفضاء "تشالنجر" في عام 1986.

لكن النضج الحقيقي للشبكة جاء مع تغطيتها الحية والمباشرة من العراق خلال حرب الخليج (1990-1991)، وهي التغطية التي جعلت الرئيس جورج بوش الأب يصرح ذات مرة بأنه تعلم من "سي إن إن" أكثر مما تعلمه من "وكالة المخابرات المركزية".

استثمارات بمليارات الدولارات وتنافس تاريخي

لم تتوقف طموحات تيرنر عند الأخبار؛ ففي عام 1985، قام باستحواذ مثير للجدل على استوديوهات "إم جي إم" للأفلام مقابل 1.5 مليار دولار.

كما وسع نفوذه السينمائي في التسعينيات بشراء شركتي الإنتاج الكبريين "كاسل روك للترفيه" و"نيو لاين سينما"، قبل اندماج شركته التاريخي مع مجموعة "تايم وارنر". وقد دفع نجاح "سي إن إن" منافسين آخرين للحاق بالركب، أبرزهم خصمه اللدود "روبرت مردوخ" الذي أطلق قناة "فوكس نيوز" في عام 1996.

الروح الجسورة والحياة الشخصية

وصف "مارك تومسون" تيرنر بأنه كان قائداً "جسوراً، ولا يهاب شيئاً، ومستعداً دائماً للوثوق في أحكامه الخاصة". وبعيداً عن أروقة الإعلام، كان تيرنر رياضياً عالمياً في سباقات اليخوت، حيث فاز بـ "كأس أمريكا" في عام 1977.

كما امتد شغفه التنافسي إلى الرياضات الاحترافية، فامتلك فريق "أتلانتا بريفز" للبيسبول، وفريق "أتلانتا هوكس" لكرة السلة، وفريق "أتلانتا ثراشرز" لهوكي الجليد. وعلى الصعيد الشخصي، تزوج تيرنر من الممثلة الشهيرة "جين فوندا" لمدة عقد من الزمان، بين عامي 1991 و2001.