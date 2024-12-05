ترامب يواجه القضاء في جورجيا .. محاولات لإسقاط التهم قبل العودة للرئاسة

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من محكمة استئناف بولاية جورجيا اليوم الأربعاء إنهاء القضية الجنائية المرفوعة ضده في تلك الولاية بتهمة السعي لقلب خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وزعم محامو ترامب أن استمرار مقاضاته من قبل المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، التي وجهت اتهامات أيضا للعديد من حلفاء ترامب، من شأنه أن ينتهك دستور الولايات المتحدة في وقت يستعد فيه ترامب للعودة إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.

وحث المحامون محكمة الاستئناف على إبعاد ترامب من الإجراءات القضائية وتوجيه قاضي محكمة أدنى برفض القضية المرفوعة ضد ترامب بالكامل.

ولم يرد متحدث باسم ويليس بعد على طلب للتعليق.

وأسقط مدعون اتحاديون قضيتين جنائيتين ضد ترامب بناء على سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس منتخب.

وجرى تأجيل الحكم على ترامب في قضية بنيويورك تتعلق بدفع أموال لشراء صمت إحدى الممثلات، وذلك إلى أجل غير مسمى.

وسعى محامو ترامب مجددا إلى إسقاط المحاكمة.

وفي جورجيا، يواجه ترامب و14 شخصا أخرين تهم الابتزاز والسعي لقلب خسارته في انتخابات 2020.

ودفع ترامب ببراءته، وقال إن الدعاوى القضائية محاولات لها دوافع سياسية كانت تهدف لتدمير حملته الانتخابية.