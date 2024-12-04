ترمب يعين آدم بوهلر مبعوثاً خاصاً لشؤون الرهائن

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم "الأربعاء" إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن.

وأوضح ترامب أن بوهلر كان مفاوضه الرئيسي في الفريق الذي تولى العمل على ما يسمى "اتفاقيات إبراهيم"، وهي سلسلة اتفاقيات للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقال "تفاوض "بوهلر" مع مجموعة من أصعب الشخصيات في العالم، ومنهم طالبان، لكن آدم يعرف أنه لا أحد أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل عندما يكون الرئيس ترامب زعيمها. سيعمل آدم بلا كلل لإعادة مواطنينا الأمريكيين العظماء إلى الوطن".

وبوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وهي وكالة اتحادية جديدة أسسها ترامب في 2021 خلال ولايته الأولى.







