القوات الأمريكية في أوروبا.. كم عددها وأين تنتشر؟

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب خلاف علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ‌ميرتس بشأن حرب إيران.

ويمثل هذا الإعلان أكثر خطوة ملموسة تتخذها الحكومة الأمريكية حتى الآن لتقليص وجودها العسكري في أوروبا، بعد أشهر من الشكاوى من واشنطن بأن أوروبا لا تبذل ما يكفي للاعتناء بأمنها ولدعم الأمريكيين في إيران.

فيما يلي بعض التفاصيل الرئيسية حول الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

* كم عدد القوات الأمريكية في أوروبا؟

تشير معلومات مركز بيانات القوى العاملة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن نحو 68 ألف عسكري أمريكي في الخدمة الفعلية متمركزين بصورة دائمة في ⁠القواعد الأمريكية خارج البلاد في أوروبا منذ ديسمبر كانون الأول 2025. ولا تشمل هذه الأرقام القوات التي تُنشر بشكل دوري في مهام مؤقتة أو تدريبات.

ووفقا لتقرير صادر عن الكونجرس، يتمركز الجيش الأمريكي في 31 قاعدة دائمة و19 موقعا عسكريا آخر يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية الوصول إليها، وذلك اعتبارا من مارس آذار 2024.

* كيف تتشكل ‌القوات الأمريكية في أوروبا؟

تشرف القيادة الأوروبية الأمريكية على العمليات العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء أوروبا، وتنسق مع أعضاء حلف شمال الأطلسي من خلال ست قيادات تمثل الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوات مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة إضافة إلى قوة ‌الفضاء التي أُنشئت حديثا.

وتوجد مقرات هذه القيادات في ألمانيا وإيطاليا، وتتركز مهامها على الاستجابة للأزمات ‌وتعزيز التعاون الأمني في أنحاء أوروبا وأفريقيا.

* أين تتمركز هذه القوات في أوروبا؟

تتمركز القوات الأمريكية في أكثر ‌من 12 دولة أوروبية. وتضم ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ‌أكبر عدد من الجنود. وتشمل هذه القائمة بعض أكبر الوحدات.

ألمانيا - تقع أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أوروبا في قاعدة رامشتاين الجوية قرب مدينة رامشتاين، حيث تتمركز القوات منذ عام 1952. وتعد ‌حامية الجيش الأمريكي في بافاريا جنوب ألمانيا، التي يقع مقرها الرئيسي في جرافنفور، مركزا ⁠تدريبيا رئيسيا للقوات في أوروبا. ووفقا لمعلومات مركز بيانات القوى العاملة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، كان 36436 جنديا في الخدمة الفعلية في ألمانيا من ديسمبر كانون الأول 2025 موزعين على خمس حاميات.

إيطاليا - يتمركز أفراد الجيش الأمريكي في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويشمل ⁠الوجود الأمريكي فرقا من ⁠الجيش والبحرية والقوات الجوية. وتشير بيانات المركز إلى أن إيطاليا استضافت 12662 جنديا في الخدمة الفعلية في نهاية عام 2025، موزعين على قواعد في فيتشنسا وأفيانو ونابولي وصقلية.

بريطانيا - بلغ عدد القوات الأمريكية في المملكة المتحدة 10156 جنديا في ديسمبر كانون ⁠الأول 2025، موزعين على ثلاث قواعد، وتستضيف بشكل أساسي عناصر من القوات الجوية.

إسبانيا - تستضيف البلاد قواعد أمريكية للبحرية والقوات الجوية قرب مضيق جبل طارق. وتشير معلومات مركز بيانات القوى العاملة إلى أنه جرى نشر 3814 فردا بشكل دائم في إسبانيا من ديسمبر كانون الأول 2025.

بولندا - تستضيف بولندا 369 فردا في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10 آلاف فرد من القوات الدورية الممولة في إطار مبادرة الردع الأوروبية بحسب معلومات ‌المركز ودائرة أبحاث الكونجرس. ويتمركز هؤلاء الأفراد في أربع قواعد تتيح للولايات المتحدة دخولها على نحو مؤقت.

رومانيا - على غرار بولندا ودول الكتلة الشيوعية السابقة، تستضيف رومانيا وجودا تناوبيا للقوات الأمريكية إلى جانب 153 فردا في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم بحسب معلومات المركز ودائرة أبحاث الكونجرس. وتشمل القواعد التي تملك الولايات المتحدة القدرة على استخدامها قاعدة مخائيل كوجالنيتشيانو الجوية وكامبيا تورزي وديفيسيلو.

المجر - تجري الولايات المتحدة عمليات نشر دورية ومهام تدريبية في المجر. وذكر المركز في ديسمبر كانون الأول أن البلاد استضافت 77 فردا متمركزين بشكل دائم في قاعدتين، هما ‌كيشكيميت وقاعدة بابا الجوية.