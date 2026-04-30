ركود الـ60 يوماً يصل لخط النهاية.. هل ينجح ترامب في "مهمة مايو"؟

يترقب الجميع بحذر ما ستسفر عنه الساعات القادمة؛ حيث تنتهي غداً، الأول من مايو، المهلة الاستراتيجية التي وضعها دونالد ترامب لحسم ملف الملاحة في مضيق هرمز.

والتى تكشف عن مأزق تاريخي يواجه الاقتصاد العالمي، حيث لم يعد الركود مجرد احتمال، بل أصبح قدراً يقترب بخطى حثيثة إذا فشلت "مهمة مايو" في منع سيناريو انفجار أسعار الطاقة.

تتجه الأنظار اليوم نحو "ساعة الصفر"؛ فالمهمة التي تنتهي غداً ليست مجرد وساطة سياسية، بل هي الفاصل القانوني والعسكري الأخير.

التقارير الاستخباراتية المالية تشير إلى أن فشل ترامب في انتزاع اتفاق "الممر الآمن" غداً سيفعل تلقائياً قرار شركات التأمين البحري العالمية بسحب الغطاء عن الناقلات، مما يعني توقف 20% من إمدادات النفط العالمي تقنياً، وهو ما وصفه مراقبون بـ "الإغلاق الصامت" الذي قد يسبق عواصف الصواريخ.

هذا الانسداد يتقاطع مع التحذير الصارم الذي أطلقه الخبير العالمي محمد العريان؛ حيث أكد أن الاقتصاد العالمي لا يملك سوى 8 أسابيع (60 يوماً) كحد أقصى قبل السقوط في ركود حاد. ومع وصول سعر برميل "برنت" اليوم إلى 126 دولاراً، يحذر العريان من أن تعثر "مهمة مايو" غداً سيحول صدمة العرض المؤقتة إلى أزمة هيكلية ترفع تكلفة المعيشة لكل أسرة على وجه الأرض.

بحسب آخر تحديث من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقدت الأسواق العالمية فعلياً 14.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أضخم انقطاع مادي للإمدادات في التاريخ. وفي حال فشل مهلة غداً، تتوقع مذكرات JPMorgan Chase أن يقفز السعر فوراً إلى مستويات تتراوح بين 185 و210 دولارات للبرميل، مما سيجبر القوى الصناعية الكبرى، وعلى رأسها ألمانيا والصين، على إغلاق مصانعها فوراً لعدم الجدوى الاقتصادية.

دخل صراع "حرب إيران" شهره الثالث، ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بدأ "شراء الذعر" يغزو العالم؛ ففي اليابان سجلت المتاجر نقصاً في السلع الأساسية، بينما تواجه أوروبا أزمة غير مسبوقة مع تقارير تفيد بأن مخزون وقود الطيران قد لا يكفي القارة لأكثر من 6 أسابيع. منظمة التجارة العالمية (WTO) سجلت من جانبها ارتفاعاً في تكاليف الشحن بنسبة 400% للمسارات البديلة.

وفي كواليس الأزمة، تراقب بكين وموسكو المشهد بحذر؛ فبينما تعاني الصناعة الصينية من وطأة تكاليف الشحن، تجد روسيا في "برميل الـ 200 دولار" طوق نجاة لتمويل ميزانيتها وزيادة نفوذها.

هذا التضارب في المصالح يعقد مهمة ترامب التفاوضية؛ حيث تراهن طهران على دعم "الحلفاء الشرقيين" للصمود أمام الحصار الأمريكي، محولةً الممر المائي إلى ساحة لتصفية حسابات القوى العظمى.

بدائل متعثرة

وعلى الرغم من محاولات الترويج لخطوط أنابيب بديلة، إلا أن تقارير "S&P Global" تؤكد أن هذه المسارات لا تستوعب سوى جزء ضئيل من التدفقات المفقودة. ومع تعرض محطات الضخ لتهديدات مستمرة، يدرك السوق أن "العجز الفيزيائي" سيظل قائماً، وأن أي بديل بري هو مجرد "مسكن موضع" لجرح ينزف خمس إنتاج العالم يومياً.

المفارقة تكمن في الداخل الأمريكي؛ فرغم الاستقلال الطاقي، كشفت أبحاث غولدمان ساكس أن ارتفاع أسعار الوقود التهم بالكامل فوائد قانون التحفيز (OBBBA).

لقد تحول التحفيز المالي إلى "ضريبة صامتة" تدفعها الأسر في محطات الوقود، مما أدخل ميزانيات الطبقة الوسطى في حالة عجز حقيقي لأول مرة منذ سنوات.

يصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز"، النمو الأمريكي الحالي بـ "الهش"، محذراً من أن البطالة تنجرف ببطء نحو 4.9%. البنوك المركزية الآن في مأزق "مستحيل"؛ فلا هي قادرة على خفض الفائدة لمحاربة الركود، ولا رفعها لمحاربة التضخم الناتج عن الحرب، فيما وصفه العريان بـ "الركود التضخمي عابر للحدود".

الملاذ الأخير

ومع اقتراب دقات ساعة الصفر، سجل الذهب قفزة سعرية واضحة مدفوعاً بحالة الذعر الجيوسياسي، بينما يشهد سوق العملات المشفرة تذبذباً حاداً يعكس فقدان الثقة في استقرار "البترو-دولار".

المستثمرون بدأوا بالفعل في التحوط لسيناريو "العالم ما بعد هرمز"، حيث تصبح الندرة هي المحرك الوحيد للقيمة.

الساعة الرملية قاربت على النفاد. إما أن يسفر "الأول من مايو" عن انفراجة في مهمة ترامب تكسر "أقفال هرمز" وتُعيد تدفق الدماء في عروق التجارة العالمية، أو أن العالم سيعلن رسمياً دخوله في "الانهيار الكبير".

غداً لن يكون مجرد يوم في التقويم، بل هو اليوم الذي سيحدد من سينجو ومن سيغرق في أكبر عاصفة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.