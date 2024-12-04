بايدن يعلن تقديم مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستقدم مليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين جراء الجفاف أو النزاعات في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال زيارة يجريها الى القارة قبيل نهاية ولايته.

وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أن المساعدات ستخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي واحتياجات طارئة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة في 31 دولة إفريقية.

وأعلن بايدن الثلاثاء "تقديم أكثر من مليار دولار من الدعم الانساني الجديد للأفارقة الذين تركوا منازلهم جراء موجات جفاف تاريخية"، وذلك في كلمة ألقاها في لواندا عاصمة أنغولا التي وصلها الإثنين، في أول زيارة له كرئيس الى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتعاني دول جنوب الصحراء الإفريقية من موجات جفاف تعدّ بحسب بعض التقديرات، الأسوأ منذ نحو قرن، وتتسبب بخسائر هائلة في المحاصيل والماشية.

وأوضحت الوكالة الأميركية في بيانها بأن "النزاع المسلح، الأحداث المناخية القاسية، الكوارث الطبيعية، وظروف طارئة أخرى، تزيد من الحاجات الانسانية على امتداد القارة وتتطلب مساعدة انسانية لانقاذ الأرواح ورفع المعاناة وسط الفئات الأكثر ضعفا".

وأشارت الى أن المساعدات "تظهر مجدداً التزامنا الراسخ بالوقوف الى جانب شركائنا في إفريقيا والناس على امتداد القارة لمواجهة تحدي انعدام الأمن الغذائي".

وبحسب الأمم المتحدة، واجه نحو 20 بالمئة من الأفارقة، أي ما يناهز 300 مليون شخص، الجوع خلال العام 2023. وتؤكد المنظمة الدولية أن عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هو في تزايد مستمر.

وبحسب الوكالة الأميركية للتنمية، قدمت واشنطن نحو 6,6 مليارات دولارات من المساعدات لدول إفريقيا جنوب الصحراء خلال السنة المالية 2024.