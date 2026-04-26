استيقظ الوسط الطبي العالمي على وقع أزمة حادة بطلها الرقم "50%"؛ وهو الرقم الذي كشف فاعلية لقاحات كوفيد-19 المحدثة، لكن وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) اختارت حجب هذه النتائج في قرار مفاجئ صدر قبل 24 ساعة فقط من الموعد المجدول لنشرها.

وبدلاً من الاحتفاء بنجاح الأبحاث، تلقى العلماء خطاب رفض صاعقاً من إدارة الوكالة، ليتقرر إبقاء هذا الملف حبيس الأرشيف رغم صموده أمام كافة المراجعات العلمية وجاهزيته التامة للظهور إلى العلن.

ولم تكن هذه الدراسة المحجوبة مجرد ورقة بحثية عابرة، بل كانت تمثل "البوصلة المعلوماتية" التي ينتظرها الأطباء لرسم استراتيجيات التحصين العالمية، حيث أظهرت البيانات الميدانية أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعات المحدثة كانوا أقل عرضة بنسبة 50% للحاجة إلى تدخل طبي طارئ.

ويرى خبراء أن حجب هذه النتائج في اللحظات الأخيرة لا يعني فقط إخفاء نجاح علمي، بل يعني ترك الكوادر الطبية في مواجهة حالة من "العماء المعلوماتي" تهدد قدرتها على حماية المرضى وتحديد الأولويات السريرية في المستقبل القريب، نتيجة قرار إداري اتخذته قيادة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الجديدة.

وتشير التحليلات إلى أن حجب هذه البيانات يتجاوز الصراع العلمي ليتحول إلى "حرب اقتصادية" تستهدف تقليص نفوذ شركات الأدوية الكبرى وتفكيك سطوتها على ميزانية الصحة العامة.

فبحسب التقارير المالية لعام 2026، تواجه شركة "فايزر" تراجعاً حاداً في مبيعات منتجات كوفيد، حيث من المتوقع أن تهبط الإيرادات إلى 5 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بـ 6.5 مليار دولار في عام 2025.

ويأتي حجب نتائج فاعلية اللقاح ليقطع الطريق أمام هذه الشركات لاستخدام بيانات وكالة (CDC) الرسمية كأداة تسويقية لإنقاذ مبيعاتها المتهاوية، خاصة مع قرار الوزير روبرت كينيدي جونيور بإلزام المواطنين بالحصول على "وصفة طبية" للقاح، مما يضع الشركات في حصار مزدوج.

ولم يمر هذا التعتيم دون ثمن إداري باهظ، حيث شهدت وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" نزيفاً في كفاءاتها العلمية تمثل في استقالة قامات طبية مرموقة، على رأسهن الدكتورة ديب هوري، التي كانت تشغل منصب كبيرة المسؤولين الطبيين وأرفع سلطة علمية واستشارية داخل الوكالة. هوري عُرفت بكونها صمام الأمان لاستقلالية القرار الطبي، وانضمت إليها في الاستقالة الدكتورة فيونا هافرز، قائدة فريق فيروسات الجهاز التنفسي والمسؤولة المباشرة عن شبكات المراقبة التي أنتجت الدراسة المحجوبة، مما يعني فقدان الوكالة للعقول المدبرة لآليات تتبع الأوبئة.

وكشفت كواليس الأزمة أن الدكتور جاي باريتاشاريا، مدير وكالة (CDC) والمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، هو من أصدر القرار الشخصي بالمنع، حيث طلب تغيير "منهجية الدراسة" في وقت متأخر جداً، وهو طلب وصفه الخبراء بأنه مستحيل تقنياً ومناورة إدارية للالتفاف على النتائج. هذا التشكيك طال نزاهة شبكة "فيجن" العملاقة التي ترصد بيانات 9 أنظمة طبية عريقة، مما وضع إدارة الوكالة في مواجهة مباشرة مع المجتمع العلمي الدولي الذي يرى في هذه الخطوة تسييساً فجاً للمعطيات الطبية.

ولا تتوقف ارتدادات هذا الحجب عند حدود واشنطن، بل تمتد لتلقي بظلالها على الأمن الصحي الدولي الذي اعتبر وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" تاريخياً "المعيار الذهبي" لقراراته.

ففي الوقت الذي تُحجب فيه هذه البيانات، تشير إحصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2026 إلى أن الفيروس لا يزال يسجل ما يقرب من 150 ألف حالة إصابة أسبوعياً حول العالم.

إن غياب هذه البيانات الميدانية الأمريكية يحرم العالم من فهم سلوك الفيروس، ويفتح الباب لـ "تأميم المعلومة الصحية" وتغذية حركات التشكيك العلمي عالمياً بسبب تراجع شفافية المؤسسات الفيدرالية.

يضع هذا الحجب الجميع أمام تساؤل حول من يملك المعلومة ولصالح من يتم إخفاؤها، خاصة وأن الأبحاث قد دُفعت تكاليفها من الضرائب العامة. وبينما يدافع الوزير كينيدي أمام الكونغرس عن سياساته بدعوى الشفافية، تظل الحقيقة العلمية حبيسة أدراج الـ (CDC)، مما يفتح الباب للتساؤل أيضا حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو سلامة البشر أم استخدام سلاح التعتيم المعلوماتي لتصفية حسابات اقتصادية مع إمبراطوريات الدواء وتغيير خريطة الصحة العالمية.