حياة بلا شمس.. كيف يعمل نصف طاقم أخطر حاملة طائرات في الظلام؟

تعمل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" على مدار الساعة دون توقف، حيث يعمل ما يقارب نصف طاقمها البالغ نحو 5000 فرد في نوبات ليلية شاقة تمتد لـ 12 ساعة كاملة، ضمن نظام تشغيل مستمر يهدف إلى الحفاظ على الجاهزية القتالية في أي وقت.

في قلب هذا النظام، يعمل فنيو الطيران وطاقم سطح السفينة في ظروف ظلام شبه كامل، مستخدمين إضاءة حمراء خاصة للحفاظ على الرؤية الليلية. ويجري خلال هذه الساعات تنفيذ عمليات صيانة دقيقة على مقاتلات متطورة مثل F-35C، تشمل إصلاح إلكترونيات الطيران واستبدال أجزاء المحركات، لضمان أعلى مستويات الجاهزية للمهام القتالية وفق wionew.

ويظهر سطح الطيران، الذي يمتد على مساحة تقارب 4.5 فدان، كمنطقة عمليات معقدة يتم التحكم فيها بدقة شديدة، ففي الظلام، يعتمد طاقم التوجيه على بزات ملونة وعصي مضيئة لتوجيه الطائرات المقاتلة أثناء الإقلاع والهبوط على سطح متحرك، في واحدة من أكثر العمليات البحرية حساسية ودقة.

وفي أعماق الحاملة، يعمل مهندسون على مدار الساعة لإدارة مفاعلين نوويين من نوع A4W، يوفّران الطاقة اللازمة لتشغيل السفينة العملاقة التي تزن نحو 100 ألف طن، إضافة إلى تشغيل أنظمة الدفع وتحلية المياه، وكل ذلك يتم دون توقف أو انقطاع.

وقبل بزوغ الفجر، يخضع سطح الطيران لجولات تفتيش دقيقة من قبل البحارة، الذين يقومون بمسحه بعناية للبحث عن أي حطام صغير مثل البراغي أو بقايا المعادن، إذ قد يتسبب أي جسم صغير في أضرار كارثية لمحركات الطائرات النفاثة.

كما تلعب منظومة الدعم اللوجستي دوراً أساسياً في استمرار العمليات، حيث توفر مطابخ السفينة أربع وجبات يومياً للطاقم، بما في ذلك وجبات خاصة تُقدَّم في منتصف الليل، بهدف الحفاظ على الطاقة والجاهزية خلال العمل المستمر.

ويعتمد هذا النظام الكامل على مفهوم التشغيل المتواصل على مدار 24 ساعة طوال العام، ما يمنح البحرية الأمريكية قدرة على تنفيذ عملياتها في أي وقت، ويعزز من تفوقها التكتيكي في البحار المفتوحة.

وبذلك، تتحول حاملة الطائرات إلى مدينة عسكرية عائمة تعمل بلا توقف، حيث تتكامل فيها الهندسة، والإنسان، والتكنولوجيا في دورة واحدة لا تعرف النوم.