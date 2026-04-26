جندي أمريكي يبيع "الحسم المطلق"في بورصة التنبؤات

دخل الجندي "غانون كين فان دايك" غرف العمليات في قاعدة "فورت براغ" لا ليحمي أسرار الدولة، بل ليجني منها الأرباح. ففي الوقت الذي كانت فيه وحدات النخبة تترقب ساعة الصفر في أدغال فنزويلا، كان هذا الجندي يراقب شاشته الرقمية بانتظار لحظة "تصفية المراكز".

في واحدة من أخطر سوابق التجسس اللوجستي، تحولت خطط الأمن القومي الأمريكي إلى أصول قابلة للتداول في "بورصات التنبؤ"، حيث لم تكن التوقعات تُبنى على تحليل سياسي، بل على معلومة مسروقة من غرف التخطيط، لتتحول خيانة القسم العسكري إلى "صفقة" بآلاف الدولارات.

اختراق من الداخل

تؤكد التحقيقات الفيدرالية التي باشرتها وزارة العدل، أن "فان دايك" لم يكن مجرد مراقب للحدث، بل كان جزءاً من "الترس اللوجستي" الذي هندس عملية "الحسم المطلق" (Operation Absolute Resolve).

هذه العملية التي أفضت إلى القبض على نيكولاس مادورو، نُظر إليها في غرف العمليات كسر سيادي مطلق، لكن الجندي وجد فيها ثغرة مالية لا تُقدر بثمن. وبدلاً من تأمين مسار القوة، ذهب لتحصين حساباته الشخصية على منصة "بولي ماركت" (Polymarket)، محولاً خرائط الغزو إلى "عقود أحداث" تُباع وتُشترى في فضاء البلوكشين.

اعتمد "فان دايك" على جداول زمنية دقيقة اطلع عليها بحكم وظيفته العسكرية، لينفذ 13 حركة مالية استراتيجية، راهن فيها بيقينٍ تام على خيار "نعم" في تساؤلات المنصة حول مصير النظام الفنزويلي.

شملت تحركاته المريبة المراهنة على تواجد القوات الأمريكية في كاراكاس قبل 31 يناير، وتوقع تاريخ سقوط مادورو بدقة مذهلة، بل واستباق قرار البيت الأبيض بتفعيل "صلاحيات الحرب".

هذه المراكز المالية التي اتخذها لم تكن "مقامرة" مادية، بل استثماراً في معلومة يمتلك هو وحده مفاتيح توقيتها، مما جعل أرباحه مضمونة بنسبة تصاعدية تتسق مع تحرك القوات على الأرض.

غسيل الأثر الرقمي

استقرت أرباح الجندي عند حاجز 409,881 دولاراً فور إعلان نبأ اعتقال مادورو بنجاح. وفي محاولة لقطع الطريق أمام المحققين، شرع "فان دايك" في عملية "تطهير رقمي" واسعة؛ حيث قام بحذف حسابه من المنصة الأم، وعمد إلى تغيير هويته البريدية المرتبطة بمحافظ العملات المشفرة لتضليل مسار الأموال. إلا أن الرقابة الصارمة لأنظمة النزاهة في "بولي ماركت" رصدت "سلوكاً غير نمطي" في حجم التداول يسبق الحدث العسكري بأيام، مما دفع المنصة لفتح قناة تنسيق مباشرة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ليتبين أن الخيط يبدأ وينتهي في ثكنات "فورت براغ".

تجاوزت صدمة القيادة العسكرية مبلغ الربح لتصل إلى "انهيار البروتوكول". وصرح "جيمس بارناكل جونيور"، مساعد مدير الـ (FBI)، بأن فعلة "فان دايك" هي طعنة في ظهر رفاق السلاح الذين كانوا يخاطرون بحياتهم بينما كان هو يتاجر بمصائرهم.

التهم الموجهة إليه اليوم تتعدى "التداول الداخلي" لتصل إلى "السرقة الموصوفة لبيانات حكومية" والاحتيال السلكي، وهي تهم تضعه أمام شبح السجن لعدة عقود، لتنتهي مسيرته العسكرية بوصفه أول جندي يبيع أسرار الحرب في "سوق التنبؤات".

تضع هذه الواقعة منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" في عين العاصفة؛ فمع تحول هذه الأسواق إلى مرجع دقيق للأحداث العالمية، تبرز خطورة تحول "المعلومة السرية" إلى مغريات مالية سهلة المنال. ت

دق قضية "فان دايك" ناقوس الخطر حول كيفية حماية الأسرار السيادية في عصرٍ لم يعد فيه التجسس يتطلب لقاءات في أزقة مظلمة، بل يكفي فيه "النقر" على خيار "نعم" في تطبيقٍ للهواتف الذكية لتتحول الخيانة إلى رصيد بنكي.