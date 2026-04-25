تفوق ضعف سرعة الصوت.. مقاتلة تهز ميزان القوة في العالم

تُعد طائرة F-47K الأمريكية من أبرز مشاريع الجيل السادس من المقاتلات، حيث تجمع بين التفوق الجوي والقدرات الشبكية المتقدمة في منظومة قتالية واحدة. وتتميّز هذه الطائرة بقدرتها على العمل ضمن بيئة قتالية معقدة، وتعتمد على الدمج بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة، وتبادل البيانات في الزمن الحقيقي، ما يمنحها تفوقا في سرعة اتخاذ القرار ودقة تنفيذ المهام.

ومن أبرز خصائصها المعلنة امتلاكها مدى قتالي طويل يتجاوز 1000 ميل بحري، إضافة إلى سرعة تفوق ضعف سرعة الصوت، ما يتيح لها تنفيذ عمليات بعيدة المدى بكفاءة عالية. كما تتمتع بتصميم قابل للتطوير المستمر، يسمح بإضافة تحديثات تقنية دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة، وهو ما يجعلها منصة مرنة قادرة على مواكبة التطور السريع في أنظمة الحرب الحديثة.

وتُسرّع الولايات المتحدة وتيرة تطوير وحش السماء الجديد F-47K، المقاتلة من الجيل السادس، ضمن برنامج تسير أعماله وفق الجدول المخطط له، بهدف إجراء أول تحليق تجريبي في أقل من عامين، مع ترجيحات بظهورها الأول بحلول عام 2028، وهو ما بدأ يثير اهتماماً واسعاً ومخاوف متزايدة على الساحة الدولية.

وأعلنت القوات الجوية الأمريكية أن برنامج المقاتلة الجديدة لا يزال يحقق تقدماً منتظماً، مع الالتزام بموعد أول رحلة تجريبية في 2028، مشيرة إلى أن هذا النوع من المشاريع الدفاعية عادة ما يتطلب سنوات طويلة قبل الانتقال من مرحلة التطوير إلى التشغيل الفعلي.

وفي حال تنفيذ الجدول الزمني كما هو مخطط، ستتولى طائرة F-47K مهمة التفوق الجوي التي تقوم بها حالياً طائرة F-22، ما يعني إعادة تشكيل مفهوم السيطرة الجوية، وتوسيع قدرة القوات الأمريكية على تنفيذ العمليات بعيدة المدى، مع تقليل الاعتماد على المنصات القديمة.

وخلال ندوة الحرب التابعة لرابطة القوات الجوية والفضائية في أورورا بولاية كولورادو، أكد مسؤول الاستحواذ ديل وايت أن البرنامج يسير بشكل جيد جداً ووفق المسار الصحيح، مشيراً إلى أن أول هيكل للطائرة دخل بالفعل مرحلة الإنتاج، مع تقدم ملحوظ في عمليات التوظيف داخل شركة بوينغ.

وفي 21 مارس 2025، منحت وزارة القوات الجوية الأمريكية عقد تطوير الطائرة، ووصفتها بأنها عنصر المقاتلة المأهولة ضمن منظومة التفوق الجوي من الجيل الجديد. إلا أن المسؤولين أوضحوا أن عدداً من التفاصيل التقنية ستبقى سرية، ما يحد من مستوى الشفافية حول بعض مراحل التطوير.

وتقوم فلسفة المقاتلة الجديدة على كونها جزءاً من منظومة متكاملة، وليست طائرة منفردة، حيث سيتم ربطها بشبكات استشعار متقدمة وطائرات غير مأهولة لتبادل البيانات وتنفيذ المهام بشكل مشترك وسريع.

مصطلح "الجيل السادس"

ويُستخدم مصطلح "الجيل السادس" للإشارة إلى قدرات موسعة تشمل مدى أطول، وبقاءً أكبر في بيئات القتال المتقدمة، إضافة إلى قابلية التحديث المستمر دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة أو عمليات تطوير طويلة ومكلفة.

ومن أبرز المواصفات المعلنة حتى الآن أن مدى الطائرة القتالي يتجاوز 1000 ميل بحري (حوالي 1150 ميلاً)، مقارنة بنحو 590 ميلاً لطائرة F-22، ما يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ مهام بعيدة دون التزود بالوقود بشكل متكرر.

ضعف سرعة الصوت

كما يُتوقع أن تتجاوز سرعتها ضعف سرعة الصوت (أكثر من ماخ 2)، مع خطط لإنتاج ما لا يقل عن 185 طائرة لتشكيل أسطول قادر على تعزيز أو تفوق قدرات الجيل الحالي من المقاتلات.

ويعتمد البرنامج على سنوات من الاختبارات السابقة لطائرات تجريبية ساعدت في تطوير التصميم، إلى جانب خبرات سابقة من برامج مثل F-22، التي استغرقت بدورها سنوات طويلة قبل دخولها الخدمة الفعلية.

ورغم التقدم المعلن، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالميزانية، وسلاسل الإمداد، والقدرة الصناعية، إلى جانب تساؤلات حول التكلفة النهائية وجدوى التحديث المستمر في ظل برامج تسليح متسارعة.

وتبقى الرحلة الأولى للطائرة خطوة مفصلية، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد التحليق، حين ينتقل التركيز إلى الإنتاج، والتشغيل، والتحديث المستمر ضمن منظومة قتالية معقدة ومتطورة.