لحظة فاصلة في سماء المعركة.. كيف تتم عملية تزويد الطائرات بالوقود؟

تظل عملية التزود بالوقود جواً من أكثر العمليات تعقيداً ودقة في المجال العسكري، إذ تجمع بين مهارة الطيارين العالية والتنسيق التقني المتقدم بين طائرتين تتحركان بسرعة كبيرة وعلى ارتفاعات شاهقة، وتُعد هذه العملية عنصراً حاسماً في تمكين الطائرات المقاتلة من البقاء في الجو لفترات أطول وتنفيذ مهام بعيدة المدى دون الحاجة إلى الهبوط.

تبدأ العملية بإقلاع طائرة التزود بالوقود، مثل طائرة إيرباص A330 MRTT أو نظيراتها من طراز KC-135 Stratotanker، وهي محملة بكميات ضخمة من الوقود وتتجه إلى منطقة جوية محددة مسبقاً، غالباً ما تكون مغلقة أو خاضعة للرقابة العسكرية.

وفي الوقت نفسه، تتحرك الطائرات المقاتلة نحو نقطة الالتقاء، حيث تبدأ مرحلة الاقتراب التدريجي بدقة عالية، حتى تصل إلى مسافة لا تتجاوز عادة عشرات الأمتار خلف طائرة التزويد وفق aeroreport.

عند الوصول إلى وضعية الطيران المتوازية، تبدأ مرحلة الالتحام، وهي اللحظة الأكثر حساسية في العملية، حيث يتم توصيل نظام التزود بالوقود بين الطائرتين، سواء عبر الذراع الصلب أو عبر الخرطوم والمخروط، وبمجرد نجاح الاتصال، يبدأ ضخ الوقود بمعدلات عالية قد تصل إلى أكثر من ألف كيلوغرام في الدقيقة، وتستمر العملية عادة عدة دقائق حتى تكتمل عملية التعبئة.

خلال هذه المرحلة، يلعب طاقم التزود بالوقود، وخاصة ضابط التزود الجوي، دوراً محورياً في مراقبة العملية بالكامل عبر أنظمة كاميرات وأشعة تحت الحمراء، مع متابعة دقيقة لتدفق الوقود واستقرار الطائرات.

وفي الوقت نفسه، يعتمد الطيارون على أنظمة تحكم متقدمة للمحافظة على المسافة والارتفاع والسرعة بشكل ثابت، ما يجعل العملية مزيجاً بين التحكم البشري والأنظمة الآلية.

ورغم أن الظروف المثالية تتطلب طقساً مستقراً ورؤية واضحة، فإن هذه العمليات تُنفذ في بيئات تشغيلية معقدة أحيانًا، مما يزيد من مستوى التحدي والخطورة. كما يمكن تزويد أكثر من طائرة بالوقود في نفس المهمة وفق جدول زمني دقيق، ما يعكس أهمية التخطيط العالي في العمليات الجوية الحديثة.

ومع تطور التكنولوجيا، بدأت أنظمة التزود بالوقود تشهد تحولات نحو الأتمتة الجزئية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، مثل أنظمة A3R، التي تقلل من العبء على الطاقم وتزيد من دقة الالتحام، ومع ذلك، تبقى هذه العملية حتى اليوم واحدة من أدق وأخطر المناورات الجوية، وتعتمد بشكل كبير على الخبرة البشرية إلى جانب التقنية المتقدمة.