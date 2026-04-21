قبيل جولة باكستان.. ترامب يعلن سبب حرب إيران

قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن إسرائيل لم تقنعه بمهاجمة إيران، وذلك بعد تقارير إخبارية أفادت ⁠بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثر على قرار ترامب، ‌وفي ظل انتقادات من قبل معلقين يمينيين.

وكتب ترامب في ‌منشور على موقع تروث ‌سوشال "إسرائيل لم تُقنعني قط بالدخول ‌في حرب ‌مع إيران، بل إن نتائج السابع ‌من أكتوبر هي التي أكدت ⁠قناعتي الراسخة بأن إيران يجب ألا تملك سلاحا نوويا ⁠أبدا".

وقال ⁠ترامب أيضا في منشوره "ستكون النتائج في ⁠إيران مذهلة"، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات في باكستان، رغم عدم ‌حسم إيران موقفها.

وكتب ترامب "وإذا تحلى قادة إيران الجدد (تغيير النظام!) بالذكاء، فبإمكان إيران أن تحظى بمستقبل عظيم ومزدهر!".