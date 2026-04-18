بابا الفاتيكان: خطاب "طغاة الحروب" ليس موجهاً إلى ترامب

قال البابا البابا ليو إنه لم يكن يسعى إلى الدخول في سجال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما انتقد “الطغاة” بسبب إنفاق مليارات الدولارات على الحروب، في خطاب ألقاه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأوضح البابا في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن خطابه كُتب قبل أسبوعين من إلقائه، “أي قبل أن يعلّق الرئيس عليّ”، مضيفاً في تصريحات للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى أنغولا يوم السبت: “تم تفسير الأمر كما لو كنت أحاول مجدداً الدخول في نقاش مع الرئيس، وهو أمر لا يهمني على الإطلاق”.

وكان ترامب قد وجّه، يوم الاثنين، انتقادات حادة للبابا، وهو أول أميركي يتولى هذا المنصب، واصفاً إياه بأنه “سيئ للسياسة الخارجية”، وذلك بعد مواقف للبابا انتقد فيها العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية في إيران.

وقال البابا، الذي يقوم حالياً بجولة في أفريقيا، إن “سردية غير دقيقة” قد تشكّلت حول تصريحاته، مشيراً إلى “الوضع السياسي الذي نشأ” عقب تعليقات ترامب.

وخلال خطاب ألقاه في الكاميرون يوم الخميس، انتقد البابا قادة “ طغاة يغضّون الطرف عن إنفاق مليارات الدولارات على القتل والدمار، في حين تغيب الموارد اللازمة للعلاج والتعليم وإعادة الإعمار”.

وأضاف: “سادة الحروب يتظاهرون بعدم إدراك أن التدمير قد يحدث في لحظة، بينما قد لا يكفي عمر كامل لإعادة البناء”.

كما ندد البابا بـ”دوامة لا تنتهي من عدم الاستقرار والموت” في منطقة من الكاميرون وصفها بأنها “ملطخة بالدماء”، وتشهد تمرداً مستمراً منذ نحو عقد.

واعتبر بعض المراقبين أن هذه التصريحات تشير إلى ترامب، الذي قال لاحقاً للصحفيين: “يمكن للبابا أن يقول ما يشاء، وأريده أن يقول ما يشاء، لكن يمكنني أن أختلف معه”.

وكان الرئيس الأميركي قد نشر في وقت سابق انتقادات مطولة للبابا، عقب تعبير الأخير عن قلقه من تهديد ترامب بأن “حضارة كاملة ستفنى” إذا لم توافق إيران على مطالب الولايات المتحدة بإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إنه “ليس من المعجبين” بالبابا، واصفاً إياه بأنه “ضعيف في التعامل مع الجريمة وسيئ في السياسة الخارجية”. كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه يظهر فيها في هيئة تشبه السيد المسيح، قبل أن يقوم بحذفها لاحقاً.

وتشمل جولة البابا في أفريقيا 11 مدينة عبر أربع دول، وتعد ثاني زيارة خارجية رئيسية له منذ انتخابه العام الماضي، في مؤشر على أهمية القارة الأفريقية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية.

ووفقاً لبيانات عام 2024، يعيش أكثر من خُمس الكاثوليك في العالم، أي نحو 288 مليون شخص، في أفريقيا